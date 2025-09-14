CAFE MELI
Στην έκδοση «Ιστορικοί κήποι και πάρκα της Ελλάδας» ο Δημοτικός Κήπος Ρεθύμνου

14/09/2025
Στην έκδοση «Ιστορικοί Κήποι και Πάρκα της Ελλάδας» περιλαμβάνεται ο Δημοτικός  Κήπος Ρεθύμνου ως ένας από τους ιστορικούς χώρους πρασίνου της χώρας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Τοπίου που επιχειρεί να καταγράψει κήπους και πάρκα της χώρας που έχουν ιστορικό ενδιαφέρον, με στόχο να διερευνηθούν δυνατότητες  για μέτρα προστασίας και ορθολογικής διαχείρισής τους.

Αναλυτικά ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Με αφορμή την επέτειο και τους εορτασμούς για τα εκατό χρόνια λειτουργίας του Δημοτικού Κήπου Ρεθύμνου, που πληροφορηθήκαμε από τον τοπικό τύπο, θα θέλαμε να επισημάνουμε την πολυδιάστατη αξία του συγκεκριμένου χώρου για την πόλη του Ρεθύμνου.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου (ΠΣΑΤ) βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης της έκδοσης «Ιστορικοί Κήποι και Πάρκα της Ελλάδας» μετά από πολυετή προσπάθεια μελέτης και έρευνας. Με την συγκεκριμένη προσπάθεια επιχειρεί αφενός την καταγραφή κήπων, πάρκων και τοπίων της χώρας μας, που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ιστορικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις Διεθνείς Συμβάσεις και Χάρτες, και αφετέρου τη διερεύνηση δυνατοτήτων θεσμοθέτησης μέτρων προστασίας και ορθολογικής διαχείρισής τους. Με τη συνδρομή μελών και φίλων του ΠΣΑΤ καταλήξαμε σε περισσότερες από 30 περιπτώσεις ανά τον Ελλαδικό χώρο.

Ο Δημοτικός Κήπος Ρεθύμνου είναι ένας από τους ιστορικούς χώρους πρασίνου που συμπεριλήφθηκε στην παραπάνω έκδοση. Δημιουργήθηκε κατά τον Μεσοπόλεμο, εποχή ανοικοδόμησης και αισιοδοξίας για τη χώρα και περίοδο ίδρυσης και άλλων δημοτικών κήπων στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Συνδεδεμένος με την ιστορία και εξέχουσες προσωπικότητες του τόπου, διατήρησε την αρχική του χρήση από την ίδρυση έως και σήμερα και αποτελεί διαχρονικά σημείο αναφοράς για τη ζωή, την καθημερινότητα, τους εορτασμούς στην πόλη. Η ιστορική ταυτότητά του είναι αδιαμφισβήτητη και αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για την τοπική κοινωνία».

Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου

14/09/2025
