CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Σταύρος Αρναουτάκης: «Με ενότητα, συνεργασία και συνέργεια διεκδικούμε πόρους και υλοποιούμε έργα για όλη την Κρήτη»

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 03/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 03/02/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

Την ανάγκη για ενότητα και στενή συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων του νησιού, με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη από την Κίσσαμο έως τη Σητεία, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην ετήσια εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας και της απόδοσης των επιχειρηματικών βραβείων στο Επιμελητήριο Λασιθίου, αναφέρθηκε στην πορεία των μεγάλων έργων υποδομής, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη στρατηγική σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό και τον πολιτισμό.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης επανέλαβε τη σταθερή θέση της Περιφέρειας για έναν πλήρη Βόρειο Οδικό Άξονα που θα καλύπτει ολόκληρο το νησί. «Για εμάς νοείται Βόρειος Οδικός Άξονας για όλους τους Κρητικούς, από την Κίσσαμο μέχρι τη Σητεία», τόνισε, σημειώνοντας ότι η παράκαμψη στην Παχιά Άμμο αποτελεί το πρώτο κρίσιμο βήμα για τον ΒΟΑΚ εντός του Λασιθίου, τμήμα που μπορεί να μπει σε τροχιά υλοποίησης εντός του έτους.

ΧΡΥΣΟΣ

Παράλληλα, ανακοίνωσε την έναρξη σημαντικών έργων για τον πρωτογενή τομέα, όπως η προσαγωγός διώρυγα των Μπραμιανών και τα εγγειοβελτιωτικά έργα σε Χοχλακιές και Αϊ-Γιάννη.

Ειδικά για την παράκαμψη της Ελούντας εκτίμησε ότι η δημοπράτηση θα προχωρήσει εντός του πρώτου οκταμήνου του έτους, καθώς οι πόροι είναι διασφαλισμένοι μέσω του ΕΣΠΑ.

NOVA

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης εξήρε τη συνεργασία με τα Επιμελητήρια, επισημαίνοντας την επιτυχία της Αναπτυξιακής Κρήτης στην απορρόφηση χρηματοδοτήσεων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη θετική πορεία των επιχειρήσεων στο Λασίθι, με τη δημιουργία 600 νέων επιχειρήσεων.

Στον τομέα του πολιτισμού, ο Σταύρος Αρναουτάκης αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Αγίου Νικολάου και στην ένταξη έξι μινωικών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο της UNESCO. Επιπλέον, υπογράμμισε τη διεθνή ανάδειξη της Κρήτης ως «Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης» για το 2026, γεγονός που επισφραγίζει την ποιότητα των τοπικών προϊόντων, όπως το ελαιόλαδο ΠΓΕ Κρήτης.

Κλείνοντας, ο Περιφερειάρχης Κρήτης έστειλε μήνυμα κοινωνικής συνοχής και εξωστρέφειας, συγχαίροντας τις επιχειρήσεις που βραβεύτηκαν και τους νέους επιστήμονες του νησιού. «Ως Περιφέρεια Κρήτης υπηρετούμε την ενότητα του νησιού. Με τη συνεργασία βουλευτών, υπουργών, δημάρχων και όλων των παραγωγικών τάξεων, διαχειριζόμαστε πόρους που ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ, οραματιζόμαστε και υλοποιούμε για το μέλλον του τόπου μας», κατέληξε ο Σταύρος Αρναουτάκης.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 03/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 03/02/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Αγιος Νικόλαος: Συναγερμός για φωτιά στον ΧΥΤΑ | +Video

03/02/2026

Αγιος Νικόλαος: Φωτιά εκδηλώθηκε σε νέο κύτταρο του ΧΥΤΑ | +Photos, Video

03/02/2026

Βαρύς οπλισμός και εκρηκτικά υλικά βρέθηκαν σε παλιό μαντρί κοντά στα Βορίζια

03/02/2026

Αγιος Νικόλαος: Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ελλιμενισμού για το έτος 2026

03/02/2026

Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου της Χερσαίας Ζώνης Αγίου Νικολάου

03/02/2026

Η κοπή της Βασιλόπιτας στο Επιμελητήριο Λασιθίου

03/02/2026

Υπογραφή σύμβασης για την αποπεράτωση του Κλειστού Γυμναστηρίου Τ-10 στον Άγιο Νικόλαο

03/02/2026

Sea4Future: Παγίδες για το λεοντόψαρο και ειδικό αλιευτικό εργαλείο για τον λαγοκέφαλο

03/02/2026

Αγιος Νικόλαος: Προχωράει η ανάπλαση της συνοικίας «Αράπικα» μετά από δεκαετίες αδράνειας

03/02/2026

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου βραβεύεται με την Πράσινη Σημαία των Οικολογικών Σχολείων

03/02/2026
Back to top button