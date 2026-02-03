Σταύρος Αρναουτάκης: «Με ενότητα, συνεργασία και συνέργεια διεκδικούμε πόρους και υλοποιούμε έργα για όλη την Κρήτη»

Την ανάγκη για ενότητα και στενή συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων του νησιού, με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη από την Κίσσαμο έως τη Σητεία, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην ετήσια εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας και της απόδοσης των επιχειρηματικών βραβείων στο Επιμελητήριο Λασιθίου, αναφέρθηκε στην πορεία των μεγάλων έργων υποδομής, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη στρατηγική σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό και τον πολιτισμό.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης επανέλαβε τη σταθερή θέση της Περιφέρειας για έναν πλήρη Βόρειο Οδικό Άξονα που θα καλύπτει ολόκληρο το νησί. «Για εμάς νοείται Βόρειος Οδικός Άξονας για όλους τους Κρητικούς, από την Κίσσαμο μέχρι τη Σητεία», τόνισε, σημειώνοντας ότι η παράκαμψη στην Παχιά Άμμο αποτελεί το πρώτο κρίσιμο βήμα για τον ΒΟΑΚ εντός του Λασιθίου, τμήμα που μπορεί να μπει σε τροχιά υλοποίησης εντός του έτους.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την έναρξη σημαντικών έργων για τον πρωτογενή τομέα, όπως η προσαγωγός διώρυγα των Μπραμιανών και τα εγγειοβελτιωτικά έργα σε Χοχλακιές και Αϊ-Γιάννη.

Ειδικά για την παράκαμψη της Ελούντας εκτίμησε ότι η δημοπράτηση θα προχωρήσει εντός του πρώτου οκταμήνου του έτους, καθώς οι πόροι είναι διασφαλισμένοι μέσω του ΕΣΠΑ.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης εξήρε τη συνεργασία με τα Επιμελητήρια, επισημαίνοντας την επιτυχία της Αναπτυξιακής Κρήτης στην απορρόφηση χρηματοδοτήσεων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη θετική πορεία των επιχειρήσεων στο Λασίθι, με τη δημιουργία 600 νέων επιχειρήσεων.

Στον τομέα του πολιτισμού, ο Σταύρος Αρναουτάκης αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Αγίου Νικολάου και στην ένταξη έξι μινωικών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο της UNESCO. Επιπλέον, υπογράμμισε τη διεθνή ανάδειξη της Κρήτης ως «Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης» για το 2026, γεγονός που επισφραγίζει την ποιότητα των τοπικών προϊόντων, όπως το ελαιόλαδο ΠΓΕ Κρήτης.

Κλείνοντας, ο Περιφερειάρχης Κρήτης έστειλε μήνυμα κοινωνικής συνοχής και εξωστρέφειας, συγχαίροντας τις επιχειρήσεις που βραβεύτηκαν και τους νέους επιστήμονες του νησιού. «Ως Περιφέρεια Κρήτης υπηρετούμε την ενότητα του νησιού. Με τη συνεργασία βουλευτών, υπουργών, δημάρχων και όλων των παραγωγικών τάξεων, διαχειριζόμαστε πόρους που ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ, οραματιζόμαστε και υλοποιούμε για το μέλλον του τόπου μας», κατέληξε ο Σταύρος Αρναουτάκης.