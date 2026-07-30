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Στα Ζωνιανά 28 κλιμάκια από Αθήνα για ελέγχους σε 180 κτηνοτροφικά μητρώα συνοδεία 200 αστυνομικών

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 30 Ιουλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 30/07/2026
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Πρωτοφανής χαρακτηρίζεται η επιχείρηση που έγινε στα Ζωνιανά και αναμένεται, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, να συνεχιστεί μέχρι και το Σάββατο, με επίκεντρο τον έλεγχο δεκάδων κτηνοτροφικών μητρώων.

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Για τη διεξαγωγή της τεράστιας επιχείρησης που την πρώτη της ημέρα διήρκησε περισσότερες από 8 ώρες, έκαναν απόβαση στα Ζωνιανά 28 κλιμάκια ελέγχου (πρόκειται για 56 ελεγκτές) που έφθασαν από την Αθήνα. Τους ελεγκτές συνόδευαν σχεδόν 200 αστυνομικοί απ’ ολόκληρη την Κρήτη.

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Στο πλαίσιο του ελέγχου θα «ξεσκονιστούν» περίπου 178 μητρώα που αφορούν κτηνοτρόφους των Ζωνιανών. Στη θέα ελεγκτών και αστυνομικών δεν έλειψαν οι αντιδράσεις και οι διαμαρτυρίες, ακόμα και οι προπηλακισμοί. Κάποιοι ξεσηκώθηκαν και αρνήθηκαν να υποστούν τον έλεγχο. Απαιτούσαν, μάλιστα, να αποχωρήσουν οι αστυνομικοί. Αρκετοί άλλοι ωστόσο εμφανίστηκαν πρόθυμοι και συνεργάσιμοι. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι την Τετάρτη ελέγχθηκαν περίπου 70 μητρώα.

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Η όλη επιχείρηση χαρακτηρίζεται πρωτόγνωρη, ενώ εκτιμάται ότι χωρίς την συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ, δεν θα μπορούσε να προχωρήσει.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 30 Ιουλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 30/07/2026
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