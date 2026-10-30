Στα Χανιά ο Άδωνις Γεωργιάδης – Επίσκεψη στο νέο Τμήμα Επειγόντων και συζήτηση για το Νοσοκομείο

Στα Χανιά βρίσκεται σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης με επίκεντρο τις δημόσιες δομές υγείας της Περιφερειακής Ενότητας.

Κεντρικός σταθμός της παρουσίας του αποτελεί το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», όπου έχει προγραμματιστεί επιθεώρηση των εργασιών κατασκευής του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης δημόσιας συζήτησης για τη λειτουργία του νοσοκομείου, με τους εργαζομένους και τους υγειονομικούς φορείς να προβάλλουν αιτήματα για την κάλυψη κενών θέσεων και την ενίσχυση των υπηρεσιών.

Στις 11:00 η επίσκεψη στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο υπουργός θα επισκεφθεί στις 11:00 τον χώρο κατασκευής του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

Η αναβάθμιση των ΤΕΠ αποτελεί σημαντική παρέμβαση για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης ασθενών που προσέρχονται με επείγοντα περιστατικά.

Στις 12:00 έχει προγραμματιστεί σύσκεψη και ανοιχτή δημόσια συζήτηση στο Αμφιθέατρο «Κωστής Νικηφοράκης» του νοσοκομείου, με συμμετοχή εκπροσώπων της διοίκησης, του προσωπικού και της πολιτικής εκπροσώπησης της περιοχής.

Στο προσκήνιο οι ελλείψεις προσωπικού

Η επίσκεψη συμπίπτει με την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων για τη δημόσια υγεία στα Χανιά.

Εργαζόμενοι και υγειονομικοί φορείς επισημαίνουν την ανάγκη κάλυψης των οργανικών κενών και ζητούν ουσιαστική ενίσχυση των νοσοκομειακών τμημάτων.

Το βασικό ζητούμενο είναι η διασφάλιση επαρκούς προσωπικού, ώστε οι υποδομές να μπορούν να αξιοποιούνται αποτελεσματικά και να καλύπτουν τις ανάγκες των ασθενών.

Εγκαίνια σε Βάμο και Σφακιά

Στο πρόγραμμα της Παρασκευής περιλαμβάνονται ακόμη επισκέψεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και εγκαίνια αναβαθμισμένων Κέντρων Υγείας.

Στις 14:30 έχει προγραμματιστεί η παρουσία του υπουργού στο Κέντρο Υγείας Βάμου, ενώ στις 16:30 προβλέπονται εγκαίνια στο Κέντρο Υγείας Σφακίων.

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου ο υπουργός αναμένεται να επισκεφθεί και την Κίσσαμο, όπου έχει προγραμματιστεί τελετή εγκαινίων στο τοπικό Κέντρο Υγείας.

Οι απαντήσεις που αναμένονται

Η επίσκεψη δημιουργεί προσδοκίες για συγκεκριμένες τοποθετήσεις σχετικά με την ολοκλήρωση των έργων υποδομής και την αντιμετώπιση των αναγκών στελέχωσης.

Η πραγματική ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας θα εξαρτηθεί τόσο από την ολοκλήρωση των κτιριακών παρεμβάσεων όσο και από τη διαθεσιμότητα του απαιτούμενου ανθρώπινου δυναμικού.