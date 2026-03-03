CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Στα Χανιά κλιμάκιο της ΕΥΠ για τη Βάση της Σούδας

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 3 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 03/03/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
Palermo TECH HUB
Cosmos

Στα Χανιά βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα, πολυμελές κλιμάκιο της ΕΥΠ, το οποίο έχει μεταβεί από την Αθήνα με πλήρη επιχειρησιακό εξοπλισμό και έχει «λοκάρει» στις εγκαταστάσεις της Βάσης της Σούδας, που θυμίζουν «φρούριο» σε μεγάλη ακτίνα.

Η πρόσβαση στον προστατευμένο χώρο είναι αυστηρά περιορισμένη και επιτρέπεται μόνο κατόπιν εξονυχιστικών ελέγχων, που – όπως χαρακτηριστικά σχολιάζεται – παραπέμπουν σε… αξονική τομογραφία.

ΧΡΥΣΟΣ

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλιμάκιο έχει αναπτύξει μέσα τεχνικής επιτήρησης, συστήματα ελέγχου επικοινωνιών και μηχανισμούς συλλογής και διασταύρωσης δεδομένων. Κάθε κίνηση καταγράφεται. Κάθε ήχος αξιολογείται. Καμία πληροφορία δεν αφήνεται αναξιοποίητη.

Με φόντο τον πόλεμο και την αυξημένη γεωπολιτική ένταση στην ευρύτερη περιοχή, η Σούδα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Το πολυμελές κλιμάκιο της ΕΥΠ από την Αθήνα λειτουργεί ως «μάτια και αυτιά» του κράτους σε 24ωρη βάση, παρακολουθώντας, αναλύοντας και αξιολογώντας κάθε στοιχείο που σχετίζεται με την ασφάλεια της κρίσιμης αυτής εγκατάστασης.

NOVA
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Πηγή
Με πληροφορίες από Cretalive
Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 3 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 03/03/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Προσήχθη Γεωργιανός για κατασκοπεία στη Σούδα

3 Μαρτίου 2026

Τοποθέτηση απολυμαντικών σταθμών οχημάτων στην Περιφέρεια Κρήτης

2 Μαρτίου 2026

Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με τον δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου

2 Μαρτίου 2026

Διακρίσεις σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Λασιθίου στους Σχολικούς Αγώνες

2 Μαρτίου 2026
Σούδα

Σούδα: Ενισχύονται τα μέτρα αεράμυνας μετά τις απειλές Ιράν

1 Μαρτίου 2026

Συνάντηση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου με το Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης για τα κρίσιμα ζητήματα του Νομού

28 Φεβρουαρίου 2026

Τα εγκαίνια της 18ης έκθεσης Κρητικού κρασιού «ΟιΝοτικά»

28 Φεβρουαρίου 2026

Γ. Πλακιωτάκης: Διασφαλίζεται η λειτουργία της ΜΕΘ του ΓΝΑΝ και προχωρά η στελέχωσή της

27 Φεβρουαρίου 2026

Στις 28 και 29 Μαΐου στην Κρήτη αντιπροσωπεία της UNESCO για τα Μινωικά Ανάκτορα

27 Φεβρουαρίου 2026

Δειγματοληψίες ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και εκπαιδευτική επίσκεψη Γάλλων φοιτητών στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου

27 Φεβρουαρίου 2026
Back to top button