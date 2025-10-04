Στ. Αρναουτάκης: «Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στα μεγάλα έργα υποδομής το κλειδί για τον βιώσιμο τουρισμό της Κρήτης»

Την κεντρική σημασία που έχει το ανθρώπινο δυναμικό για την τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης, καθώς και την πρόοδο των εμβληματικών έργων υποδομής που δρομολογούνται στο νησί, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στον χαιρετισμό που απηύθυνε σε εκδήλωση για τον τουρισμό την οποία οργάνωσε ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων στο creta Maris στη Χερσόνησο.

Η ετήσια εκδήλωση έχει στο επίκεντρο την αναγνώριση του έργου των εργαζομένων στα ξενοδοχεία με την βράβευσή τους.

Ο Περιφερειάρχης χαρακτήρισε τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους στον κλάδο ως τους «καλύτερους πρεσβευτές» του νησιού, αναγνωρίζοντας την προσφορά, την υπευθυνότητα και τον επαγγελματισμό τους.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για «γενναίες νομοθετικές παρεμβάσεις» από την πλευρά της πολιτείας, οι οποίες θα επενδύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, που αποτελούν, όπως είπε, κρίσιμη παράμετρο για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

«Το πραγματικό στοίχημα για τον ελληνικό τουρισμό είναι η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και η διασφάλιση ενός ικανοποιητικού, ασφαλούς και δίκαιου εργασιακού περιβάλλοντος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Στ. Αρναουτάκης, συγχαίροντας ταυτόχρονα τους εκπροσώπους των εργαζομένων για τη δράση και τις διεκδικήσεις τους.

Σε πλήρη εξέλιξη τα έργα υποδομής

Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε εκτενώς και στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και αλλάζουν την εικόνα της Κρήτης:

Για τον ΒΟΑΚ ανέφερε την πλήρη ανάπτυξη των εργασιών στο τμήμα από τη Χερσόνησο έως τον Άγιο Νικόλαο και επιβεβαίωσε την έναρξη των διαδικασιών για το τμήμα από την Κίσσαμο έως το Ηράκλειο.

Για την Ενεργειακή Διασύνδεση Προανήγγειλε τα επίσημα εγκαίνια του έργου από τον Πρωθυπουργό, τα οποία αναμένονται μεταξύ 15 και 20 Νοεμβρίου ενώ τόνισε πώς ο νέος Αερολιμένας στο Καστέλι είναι έργο που προχωρά με ικανοποιητικούς ρυθμούς, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028.

«Όλες αυτές οι υποδομές που έπρεπε χρόνια να έχουν γίνει, βρίσκουν τον δρόμο τους παρά τα προβλήματα. Η Περιφέρεια Κρήτης θα είναι πάντα παρούσα. Μαζί να διεκδικούμε για το καλύτερο. Μαζί να διεκδικούμε για τις υποδομές του νησιού», κατέληξε ο Σταύρος Αρναουτάκης, ευχαριστώντας τους παρευρισκόμενους και διαβεβαιώνοντας για τη συνεχή στήριξη της Περιφέρειας.

Τόσο ο πρόεδρος των διευθυντών ξενοδοχείων Κρήτης Γιώργος Σφακιανάκης, όσο και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων από τους επιμέρους κλάδους του τουρισμού που μίλησαν στην εκδήλωση, ευχαρίστησαν την περιφέρεια Κρήτης για την διαχρονική υποστήριξη των εργαζομένων στον τουρισμό, υπενθυμίζοντας τα σεμινάρια τόσο την περίοδο της πανδημίας όσο και σε άλλες χρονικές περιόδους, Δράσεις οι οποίες έγιναν πράξη από την περιφέρεια Κρήτης, για όλους τους εργαζόμενους του τουρισμού στην Κρήτη.

Για την σημασία και τον καθοριστικό ρόλο των εργαζομένων στην ανάπτυξη του τουρισμού στο νησί, μίλησε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κυριάκος Κώτσογλου, Υπογραμμίζοντας την καθοριστική συμβολή που έχουν ώστε να χαρακτηρίζεται σήμερα η Κρήτη Ναυαρχίδα του τουρισμού στη χώρα.