Σπείρα με ανήλικους «έσπρωχνε» πλαστά 200ευρα στο Ηράκλειο

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μίνι μάρκετ στην στην περιοχή της Φορτέτσας, όπου οι δράστες πραγματοποίησαν αγορά μικρής αξίας προκειμένου να λάβουν μεγάλο ποσό σε γνήσια χρήματα από τα ρέστα.

Μέσα σε λίγες ημέρες είχαν καταφέρει να διοχετεύσουν πλαστά χαρτονομίσματα των 200 ευρώ σε περίπτερα, μίνι μάρκετ και πρατήρια καυσίμων του Ηρακλείου, ακολουθώντας συγκεκριμένο σχέδιο ώστε να αποκομίζουν γνήσια χρήματα από τα ρέστα των συναλλαγών.

Η δράση της εγκληματικής ομάδας, στην οποία συμμετείχαν τρεις ανήλικοι και δύο ενήλικοι από περιοχές της ενδοχώρας του Νομού Ηρακλείου, μπήκε στο μικροσκόπιο της Ασφάλειας Ηρακλείου, με τους αστυνομικούς να ξεδιπλώνουν βήμα-βήμα τη δομή και τη μεθοδολογία της συμμορίας μέσα από μία ιδιαίτερα οργανωμένη και επίμονη έρευνα.

Καθοριστικό ρόλο στην εξάρθρωση της ομάδας έπαιξε η μεθοδική δουλειά των ερευνητών της Ασφάλειας Ηρακλείου, οι οποίοι επί ημέρες συνέλεγαν και επεξεργάζονταν στοιχεία από διαφορετικά σημεία της πόλης. Μέσα από την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, τη διασταύρωση πληροφοριών, την ιχνηλάτηση διαδρομών και την ταυτοποίηση οχημάτων, κατάφεραν να συνδέσουν μεταξύ τους τις υποθέσεις και να αποκαλύψουν ότι πίσω από τα περιστατικά βρισκόταν οργανωμένη εγκληματική ομάδα με κοινό τρόπο δράσης.

Οι δράστες επέλεγαν κυρίως επιχειρήσεις με αυξημένη κίνηση κατά τις βραδινές και μεταμεσονύχτιες ώρες. Αγόραζαν προϊόντα μικρής αξίας και πλήρωναν με πλαστά 200ευρα, αποσπώντας μεγάλα ποσά σε γνήσια χαρτονομίσματα ως ρέστα. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρούσαν να «ξεπλένουν» τα πλαστά χρήματα και να τα μετατρέπουν σε πραγματικό κέρδος.

Σύμφωνα με την έρευνα, η συμμορία φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον δέκα περιπτώσεις κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων, καθώς και σε τέσσερις ακόμη απόπειρες όπου οι υπάλληλοι αντιλήφθηκαν την πλαστότητα και απέτρεψαν τη συναλλαγή.

Το νήμα της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά από διαδοχικές καταγγελίες επαγγελματιών που διαπίστωσαν ότι είχαν πέσει θύματα απάτης. Από εκείνο το σημείο και μετά, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου κινήθηκαν με ταχύτητα αλλά και απόλυτη μυστικότητα, χαρτογραφώντας τις κινήσεις των υπόπτων και καταγράφοντας τη δράση τους σε διαφορετικά σημεία της πόλης.

Η επιχείρηση κορυφώθηκε τα ξημερώματα της 15ης Μαΐου, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα που χρησιμοποιούσε η ομάδα σε πρατήριο καυσίμων, την ώρα που οι δράστες επιχειρούσαν ακόμη μία συναλλαγή με πλαστό χαρτονόμισμα. Ακολούθησε άμεση επέμβαση και προσαγωγή των εμπλεκομένων.

Κατά τον έλεγχο στο όχημα εντοπίστηκαν δύο ακόμη χαρτονομίσματα των 200 ευρώ αμφιβόλου γνησιότητας, κρυμμένα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, καθώς και 925 ευρώ σε μετρητά, τα οποία εκτιμάται ότι προέρχονταν από τις παράνομες συναλλαγές της ομάδας. Παράλληλα κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα που εξετάζονται για τυχόν επιπλέον επαφές και διασυνδέσεις.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθη και γονέας ανήλικου για παραμέληση εποπτείας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να εντοπιστεί η προέλευση των πλαστών χαρτονομισμάτων και να διαπιστωθεί αν υπάρχει σύνδεση με ευρύτερο κύκλωμα παραχάραξης.Η μεθοδική έρευνα της Ασφάλειας αποκάλυψε το κύκλωμα που «ξόδευε» τα πλαστά χαρτονομίσματα.

Τα κατασχεμένα χαρτονομίσματα θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση, ενώ οι συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης.