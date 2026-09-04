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SPACE-Crete: Η Κρήτη στο επίκεντρο των διαστημικών τεχνολογιών και της καινοτομίας

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 4 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 04/09/2026
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04092026
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Την έμπρακτη δέσμευση της Περιφέρειας Κρήτης για τη διαρκή υποστήριξη της έρευνας αιχμής, της καινοτομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, μιλώντας στην τελετή υπογραφής του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), της γερμανικής OHB SE και της OHB-Hellas για το πρόγραμμα «SPACE-Crete».

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Η συμβολή της Περιφέρειας Κρήτης στο πρόγραμμα «SPACE-Crete»

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Ο Περιφερειάρχης Κρήτης τόνισε ότι η δημιουργία του Κέντρου Αριστείας στις Αναδυόμενες Διαστημικές Τεχνολογίες στο νησί αποτελεί καρπό της διαχρονικής και στενής συνεργασίας της Περιφέρειας με τα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα.

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«Ως Περιφέρεια Κρήτης είμαστε υπερήφανοι για τη διαχρονική συνεργασία μας με τα πανεπιστημιακά και τα ερευνητικά ιδρύματα, καρπός της οποίας είναι και η δημιουργία του Κέντρου Αριστείας για την ανάπτυξη νέων διαστημικών τεχνολογιών», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Αναφερόμενος στην υπογραφή της συμφωνίας, επεσήμανε πως η εξέλιξη αυτή αντανακλά το όραμά της Περιφέρειας Κρήτης για την Κρήτη στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. «Η δημιουργία του Κέντρου Αριστείας στις Αναδυόμενες Διαστημικές Τεχνολογίες ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τον σχεδιασμό μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την περιφερειακή ανθεκτικότητα και την ψηφιακή καινοτομία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην τεχνολογική ανεξαρτησία της χώρας», σημείωσε.

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΙΤΕ στο Ηράκλειο, παρευρέθηκαν ο Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Andreas Kindl, ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Κωνσταντίνος Καράντζαλος, ο Πρόεδρος του ΙΤΕ, καθηγητής Βασίλης Χαρμανδάρης, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ) Εμμανουήλ Ράμμος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) Παντελής Τζωρτζάκης, ο Καθηγητής Παναγιώτης Τσακαλίδης, Αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΙΤΕ και Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ και η καθ. Βασιλική Παυλίδου, Διευθύντρια Ινστιτούτου Αστροφυσικής.
ο Επίτιμος Πρόξενος της Γερμανίας στο Ηράκλειο Γιώργος Καλουτσάκης, καθώς και εκπρόσωποι των διοικήσεων του ΙΤΕ και του ομίλου OHB.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 4 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 04/09/2026
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