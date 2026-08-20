Σοβαρές ελλείψεις και προβλήματα ασφάλειας στους αθλητικούς χώρους του Νομού Λασιθίου

Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κατέθεσε η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ και Τομεάρχης Τουρισμού, Κατερίνα Σπυριδάκη, σε συνεργασία με τη Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας και Τομεάρχη Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, Χριστίνα Σταρακά και τον Βουλευτή Κιλκίς και Τομεάρχη Παιδείας, Στέφανο Παραστατίδη για τις σοβαρές ελλείψεις, τις σημαντικές φθορές και τα προβλήματα ασφάλειας στα δημοτικά στάδια, τα κλειστά γυμναστήρια και τα περιφερειακά γήπεδα των Δήμων Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας, Σητείας και Οροπεδίου Λασιθίου.

Ο νομός Λασιθίου διαθέτει ισχυρή και διαχρονική αθλητική ταυτότητα, με δεκάδες σωματεία στους Δήμους Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας, Σητείας και Οροπεδίου Λασιθίου να προσφέρουν καθημερινά άθληση σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Οι αθλητικές ωστόσο εγκαταστάσεις, λειτουργούν πλέον στα όριά τους, δυσχεραίνοντας την καθημερινή λειτουργία τους και περιορίζοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης του τοπικού αθλητισμού.

Η ανάγκη εκσυγχρονισμού τους είναι επιτακτική, ιδιαίτερα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και της συμμετοχής του ΑΟΑΝ στη Γ΄ Εθνική, καθώς και της Β΄ ομάδας του στην Α΄ κατηγορία ΕΠΣ Λασιθίου για την περίοδο 2026-2027. Η ταυτόχρονη συμμετοχή δύο ομάδων σε απαιτητικές διοργανώσεις αυξάνει τις ανάγκες χρήσης των εγκαταστάσεων και αναδεικνύει την ανεπάρκεια των ποδοσφαιρικών υποδομών.

Για τους λόγους αυτούς η προοπτική δημιουργίας Ενωσιακού Γηπέδου Ποδοσφαίρου στο Λασίθι πρέπει να εξεταστεί σοβαρά και από την Πολιτεία. Ένας νομός με δεκάδες ενεργά ποδοσφαιρικά σωματεία και σημαντική παρουσία αναπτυξιακών τμημάτων δεν μπορεί να στερείται μιας σύγχρονης εγκατάστασης που θα μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες της ΕΠΣ Λασιθίου, των μικτών ομάδων, των αναπτυξιακών διοργανώσεων και ευρύτερα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Από τη στιγμή που υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον της ΕΠΣ Λασιθίου και θετική, υπό προϋποθέσεις, στάση του Δήμου Αγίου Νικολάου ως προς την αξιοποίηση του γηπέδου Λακωνίων, το Υπουργείο οφείλει να διευκρινίσει εάν προτίθεται να συνδράμει στην ωρίμανση και χρηματοδότηση ενός τέτοιου έργου.

Παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις των τοπικών σωματείων, πολλά προβλήματα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Λασιθίου παραμένουν άλυτα, δημιουργώντας κινδύνους για αθλητές, συνοδούς και θεατές και υποβαθμίζοντας τον σημαντικό ρόλο του αθλητισμού στην περιοχή. Η Πολιτεία καλείται να εξασφαλίσει ασφαλείς και σύγχρονες υποδομές. Χαρακτηριστική είναι η καθυστέρηση αντικατάστασης του χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Σητείας, παρότι είχε εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 320.000 ευρώ, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη θεσμικής, τεχνικής και οικονομικής στήριξης των Δήμων, ώστε να μην χάνονται πόροι και να περιορίζονται οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των αθλούμενων.

Με την κοινοβουλευτική τους παρέμβαση οι συνυπογράφοντες Βουλευτές ζητούν από την Υπουργό Παιδείας να απαντήσει στα ακόλουθα καίρια ζητήματα: