Σοβαρά προβλήματα από τη νεροποντή στον Άγιο Νικόλαο – Πλημμύρες, κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος

Σημαντικά προβλήματα και ζημιές προκάλεσε η έντονη νεροποντή που εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης στον Άγιο Νικόλαο και σε άλλες περιοχές του Λασιθίου.

Οι μεγάλες ποσότητες νερού που έπεσαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα δημιούργησαν προβλήματα σε πολλά σημεία της πόλης, με δρόμους να μετατρέπονται προσωρινά σε ποτάμια και την κυκλοφορία να διεξάγεται με δυσκολία.

Καταστήματα και επαγγελματικοί χώροι πλημμύρισαν, με επαγγελματίες να προσπαθούν να απομακρύνουν τα νερά και να προστατεύσουν εμπορεύματα και εξοπλισμό. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκε η χρήση αντλιών και γεννητριών για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Είκοσι περιστατικά εισροής υδάτων

Σύμφωνα με τον Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λασιθίου, Δημήτρη Καλλιοντζή, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγίου Νικολάου είχε διαχειριστεί μέχρι εκείνη την ώρα περίπου 20 περιστατικά εισροής υδάτων σε κατοικίες, αποθήκες και καταστήματα.

Όπως ανέφερε, τα περιστατικά αντιμετωπίστηκαν ή βρίσκονταν σε διαδικασία αντιμετώπισης χωρίς να έχει παρουσιαστεί κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.

Άντληση υδάτων σε ξενοδοχείο της Ελούντας

Στην Ελούντα πλημμύρισε υπόγειος χώρος μεγάλου ξενοδοχείου, με όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να μεταβαίνει στο σημείο και να πραγματοποιεί άντληση των ομβρίων υδάτων.

Παρά τη σφοδρότητα των φαινομένων, δεν αναφέρθηκε κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή στην περιοχή του Αγίου Νικολάου.

Αυτοκίνητο παρασύρθηκε στο Παλαίκαστρο

Περιστατικό σημειώθηκε και στο Παλαίκαστρο Σητείας, όπου τα νερά παρέσυραν αυτοκίνητο.

Ο οδηγός, σύμφωνα με τον κ. Καλλιοντζή, κατάφερε να εγκαταλείψει εγκαίρως το όχημα και να μετακινηθεί σε ασφαλές σημείο.

Κατολισθήσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο

Η συνεχιζόμενη βροχόπτωση και ο μεγάλος όγκος νερού προκάλεσαν επίσης κατολισθήσεις και μεταφορά φερτών υλικών σε σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου.

Προβλήματα καταγράφηκαν μεταξύ άλλων στις Λίμνες και στον Αλμυρό, όπου χρειάστηκε η επέμβαση χωματουργικών μηχανημάτων για τον καθαρισμό των δρόμων.

Διακοπές ρεύματος από την καταιγίδα

Η έντονη καταιγίδα και η αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα προκάλεσαν παράλληλα διακοπές ηλεκτροδότησης σε ορισμένες περιοχές.

Μεταξύ αυτών και ο οικισμός της Αμμουδάρας, όπου συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ ανέλαβε την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με τον Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, μετά το μεσημέρι αναμενόταν σταδιακή ύφεση της έντασης των βροχοπτώσεων, χωρίς ωστόσο να σταματήσουν πλήρως τα φαινόμενα.