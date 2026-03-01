CAFE MELI
Γρηγόρης

ΚΡΗΤΗ

Σούδα: Ενισχύονται τα μέτρα αεράμυνας μετά τις απειλές Ιράν

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 1 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 01/03/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Σούδα
Σφραγίζεται η ναυτική βάση της Σούδας μετά από τις απειλές των «Φρουρών της Επανάστασης» ότι θα χτυπήσουν κάθε στόχο αμερικανικών συμφερόντων. Η είσοδος στη βάση θα επιτρέπεται μόνο για το απαραίτητο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Από το Πεντάγωνο τονίζεται πως πρόκειται για μέτρα που λαμβάνονται πάντα σε ανάλογες περιπτώσεις και πως το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά.

Υπενθυμίζεται πως στη βάση της Σούδας, που τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, η αντιαεροπορική άμυνα έχει ενισχυθεί με την ανάπτυξη συστημάτων Patriot ενώ αντιαεροπορικά μέσα έχουν διατεθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αντιμετώπιση πιθανών απειλών από πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, «εικόνα» στις Ένοπλες Δυνάμεις δίνει η φρεγάτα ΥΔΡΑ που επιχειρει στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχείρησης ΑΣΠΙΔΕΣ, όπως επίσης πληροφορίες συγκεντρώνει η ελληνική δύναμη της συστοιχίας Patriot που έχει αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία αλλά και στρατιωτικοί ακόλουθοι που υπηρετούν σε κομβικές χώρες στην ευρύτερη περιοχή.

Στη Σούδα είχε καταπλεύσει τις προηγούμενες ημέρες το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Gerald R Ford», το οποίο μετά από τετραήμερη παραμονή, κατευθύνθηκε προς το Ισραήλ.

Οροι ανάγνωσης

Ετικέτες
