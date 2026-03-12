CAFE MELI
Σοκαριστικές εικόνες από το Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου

Σοκαριστικές εικόνες από το Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου παρουσίασε η εκπομπή «Νύχτα Αποκαλύψεων» με τον Πέτρο Κουσουλό στον ΑΝΤ1, προκαλώντας έντονο προβληματισμό και αντιδράσεις. Στα πλάνα που προβλήθηκαν αποτυπώνονται άθλιες συνθήκες που χαρακτηρίζονται από καταγγέλλοντες ως εξαιρετικά απάνθρωπες για τη διαβίωση των φιλοξενούμενων.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, σε ορισμένους χώρους του ιδρύματος εμφανίζονται τρόφιμοι να βρίσκονται ξαπλωμένοι στο πάτωμα ή κοντά σε ακαθαρσίες, ενώ καταγράφονται εικόνες εγκατάλειψης, με άτομα που φαίνονται υποσιτισμένα ή με πληγές από κατακλίσεις. Παράλληλα, γίνεται λόγος για ελλιπή καθαριότητα στους θαλάμους, έντονη δυσοσμία αλλά και ακόμα την παρουσία κατοικιδίων μέσα στους χώρους φιλοξενίας.

Καταγγελίες που διατυπώθηκαν στην εκπομπή κάνουν λόγο για σοβαρή υποστελέχωση της δομής, γεγονός που – σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες – δυσχεραίνει τη φροντίδα των φιλοξενούμενων. Μάλιστα, αναφέρθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τρόφιμοι παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς την απαραίτητη φροντίδα ή καθαριότητα.

Πρώην εργαζόμενη του ιδρύματος κατήγγειλε επίσης αδιαφορία από τη διοίκηση της δομής, ενώ στην εκπομπή τοποθετήθηκε και η διευθύντρια του ιδρύματος. Παράλληλα, μίλησε και πατέρας φιλοξενούμενης, ο οποίος περιέγραψε τις συνθήκες που – όπως υποστήριξε – τον οδήγησαν να απομακρύνει την 40χρονη κόρη του από τη δομή.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία που αναφέρθηκαν, το ίδρυμα έχει λάβει συνολικές επιχορηγήσεις περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ για τα έτη 2024 και 2025. Οι αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

