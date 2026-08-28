Smart Cities: Η τεχνολογία στην υπηρεσία των δημοτών

Το μεγάλο έργο αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας για τη βελτίωση της καθημερινότητας στην πόλη, στους τομείς της έξυπνης κινητικότητας, της ασφάλειας, της ποιότητας ζωής, της διοίκησης, του περιβάλλοντος και της ενέργειας με τίτλο «Δράσεις έξυπνης πόλης και βιωσιμότητας του Δήμου Ηρακλείου», βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης. Οι αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες, τα σετ τηλεϊατρικής και οι πολυλειτουργικές στήλες, διευκολύνουν την επικοινωνία κάθε Δημότη με τις Υπηρεσίες του Δήμου, ενισχύουν την ασφάλεια ευπαθών ομάδων και διευκολύνουν την κοινωνική ζωή.

Ειδικότερα, στην ιστοσελίδα https://eservices.heraklion.gr/ είναι διαθέσιμες στους πολίτες 170 ψηφιακές υπηρεσίες, εκ των οποίων οι 135 είναι 4ου επιπέδου (δίνουν ηλεκτρονική απάντηση στα αιτήματα χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία του πολίτη στις υπηρεσίες) με τις 120 να παρέχονται για πρώτη φορά.

Τα σετ τηλεϊατρικής είναι πολύτιμα εργαλεία για τους εργαζόμενους του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» οι οποίοι έχουν εκπαιδευθεί για την χρήση τους. Το κάθε σετ αποτελείται από tablet και διασυνδεδεμένο ασύρματο εξοπλισμό για τη διενέργεια εξετάσεων (θερμόμετρο, οξύμετρο, καρδιογράφος, σπιρόμετρο, πιεσόμετρο, μετρητής γλυκόζης, χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων και ζυγαριά) και παρέχει τη δυνατότητα συγχρονισμού των δεδομένων του προφίλ του δημότη στο Cloud το οποίο θα είναι προσβάσιμο σε επαγγελματίες υγείας.

Τέλος, οι 31 πολυλειτουργικές στήλες, φωτίζουν, προσφέρουν ασύρματο δίκτυο, διαθέτουν ηχεία μετάδοσης μηνυμάτων για την άμεση επικοινωνία με τους πολίτες όπου χρειάζεται και παρακολουθούν την ποιότητα του περιβάλλοντος και το θόρυβο.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τα έξυπνα συστήματα του Δήμου Ηρακλείου αξιοποιούνται για την καλύτερη παρακολούθηση της πόλης, τη βελτίωση της λειτουργίας των δημοτικών υποδομών και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων αποθηκεύονται σε εφαρμογές του συστήματος και αξιοποιούνται από το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό του δήμου με απόλυτο σεβασμό και πλήρη εφαρμογή των οδηγιών της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Συνολικά, η αξιοποίηση των δεδομένων αυτών αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς έναν πιο «έξυπνο», αποδοτικό και ανθεκτικό Δήμο, καθώς επιτρέπει στις υπηρεσίες αξιοποιώντας πραγματικά δεδομένα να παρακολουθούν τις υποδομές, να αναγνωρίζουν προβλήματα, να βελτιώνουν τη λειτουργία τους για τον καλύτερο προγραμματισμό διορθωτικών παρεμβάσεων.

Το Υποέργο «Δράσεις έξυπνης πόλης και βιωσιμότητας Δήμου Ηρακλείου» εντάσσεται στο έργο «ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_Υποέργο 1: Ελληνικές έξυπνες πόλεις – Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον», χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ξεκίνησε την προηγούμενη δημοτική περίοδο και η υλοποίηση του συνεχίζεται στην παρούσα.