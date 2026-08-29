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Σκύλος όρμηξε και κατασπάραξε 12χρονο στο Ηράκλειο – Με πολλαπλά τραύματα το παιδί

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 29 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 29/08/2026
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Νέα επίθεση σκύλου με θύμα ένα 12χρονο παιδί σημειώθηκε χθες, βράδυ Πέμπτης, στο Ηράκλειο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

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Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ, όταν ο 12χρονος βρισκόταν σε περιοχή του Ηρακλείου. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ένας ημίαιμος αρσενικός σκύλος ξέφυγε από τον έλεγχο της 28χρονης γυναίκας που τον συνόδευε και όρμησε στο παιδί.

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Το ζώο επιτέθηκε στον ανήλικο και τον δάγκωσε σε διαφορετικά σημεία του σώματός του, προκαλώντας τραύματα στην αριστερή πλευρά, στο ισχίο του αριστερού ποδιού αλλά και στην πλάτη. Στο σώμα του παιδιού εντοπίζονται πολλαπλές εκδορές, μελανιές και έντονα σημάδια από τα δαγκώματα του σκύλου, κυρίως στην περιοχή του αριστερού ισχίου και της πλάτης.

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Το παιδί μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα για τα τραύματά του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν, την ίδια ώρα, πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο συγκεκριμένος σκύλος φέρεται να έχει επιτεθεί και στο παρελθόν. Η πληροφορία αυτή εξετάζεται από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για το περιστατικό, καθώς αναμένεται να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν προηγούμενα περιστατικά επιθετικής συμπεριφοράς του ζώου και εάν είχαν αναφερθεί επισήμως.

Ο σκύλος ανήκει στον 25χρονο αδελφό της 28χρονης, η οποία είχε αναλάβει να τον βγάλει βόλτα, όταν σημειώθηκε η επίθεση.

Μετά την επίθεση, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 28χρονης, η οποία είχε εκείνη τη στιγμή την ευθύνη για τον σκύλο. Παράλληλα, επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα τόσο στην ίδια όσο και στον 25χρονο ιδιοκτήτη του ζώου.

Οι Αρχές διερευνούν πλέον τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο σκύλος κατάφερε να ξεφύγει από τον έλεγχο της 28χρονης και να επιτεθεί στον 12χρονο, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί και στην πληροφορία για τυχόν προηγούμενη επίθεση του ίδιου ζώου.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 29 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 29/08/2026
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