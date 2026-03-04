CAFE MELI
Γρηγόρης

ΚΡΗΤΗ

Σητεία: Τραγικό τέλος για 73χρονο Βρετανό – Παγιδεύτηκε σε φρέζα

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 4 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 04/03/2026
Τραγικό ήταν το τέλος ενός 73χρονου Βρετανού που ζούσε στη Σητεία καθώς το απόγευμα της Τρίτης εγκλωβίστηκε σε φρέζα και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν όταν ο άτυχος 73χρονος βρισκόταν στο χωράφι του σε χωριό της Σητείας και προσπαθούσε να το οργώσει.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών κάνουν λόγο για ένα μοιραίο λάθος ή έναν κακό χειρισμό, που είχε ως αποτέλεσμα ο 73χρονος να παγιδευτεί στα περιστρεφόμενα μέρη της φρέζας και να υποστεί τραύματα που οδήγησαν στον ακαριαίο θάνατό του.

Το άψυχο σώμα του Βρετανού εντοπίστηκε αργά το απόγευμα και αφού οι συγγενείς του ζήτησαν τη βοήθεια συγχωριανών καθώς ανησυχούσαν επειδή ο άνθρωπός τους δεν είχε δώσει σημεία ζωής για πολλές ώρες.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και το ΕΚΑΒ, ενώ η σορός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

