Σητεία: Συνεχίζεται η μάχη της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς

Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη Σητεία σε σχέση με τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή Χώνος και τις ώρες αγωνίας που ακολούθησαν. Το πύρινο μέτωπο βρίσκεται σε ύφεση, ωστόσο η πυρκαγιά δεν έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες στην ευρύτερη περιοχή.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο και συνεχίζουν να επιχειρούν, έχοντας στραμμένη την προσοχή τους στα σημεία όπου η φωτιά εξακολουθεί να παρουσιάζει δραστηριότητα. Η μάχη της κατάσβεσης συνεχίζεται με τις ίδιες ισχυρές επίγειες δυνάμεις, με την συνδρομή πολλών εθελοντών αλλά και δυνάμεων της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σητείας.

Με το πρώτο φως της ημέρας, σύμφωνα με την ενημέρωση, επιχειρούν και δύο εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού στα ενεργά σημεία του μετώπου και ενισχύοντας την προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων να περιορίσουν την πυρκαγιά.

Η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με τις νυχτερινές ώρες, όταν το μέτωπο μεταβαλλόταν διαρκώς, ανάλογα με τη φορά των ανέμων, και η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω και του δύσβατου ανάγλυφου της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν τα μεσάνυχτα ενεργοποιήθηκε εκ νέου το 112, με εντολές προληπτικής απομάκρυνσης για τους κατοίκους στα Κελλάρια, τους Αδραβάστους και τον Αζοκέραμο προς Παλαίκαστρο, ενώ αντίστοιχη οδηγία δόθηκε και στους κατοίκους της Ζάκρου, με κατεύθυνση προς Ξερόκαμπο. Ιδιαίτερη ήταν η αγωνία στους Αδραβάστους, για την έγκαιρη απομάκρυνση ηλικιωμένων κατοίκων, καθώς η φωτιά κινούνταν στην ευρύτερη περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι κ ατά τη διάρκεια της νύχτας, στο σημείο βρέθηκε και ο Δήμαρχος Σητείας, ο οποίος ενημερώθηκε για την εξέλιξη της επιχείρησης, ενώ σε διαρκή συντονισμό βρίσκονταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Σητείας και οι υπόλοιποι αρμόδιοι φορείς.

Στο μέτωπο της πυρκαγιάς βρέθηκε και ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για την εξέλιξη της επιχείρησης. Μάλιστα, με μήνυμα του από το σημείο απηύθυνε έκκληση στους πολίτες για ψυχραιμία και αυξημένη προσοχή, καλώντας τους να ακολουθούν τις οδηγίες της Πυροσβεστικής και των αρμόδιων Αρχών και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στην περιοχή.

“Λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην χρειάζεται ψυχραιμία και αυξημένη προσοχή από όλους.

Παρακαλώ τους συμπολίτες μας να ακολουθούν τις οδηγίες της Πυροσβεστικής και των αρμόδιων Αρχών και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στην περιοχή” έγραψε χαρακτηριστικά.

Παρά τη βελτίωση της εικόνας, οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς οι ενεργές εστίες εξακολουθούν να απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, με τις επίγειες δυνάμεις και τα δύο εναέρια μέσα που αναμένονται να δίνουν μάχη για τον περιορισμό και την οριστική κατάσβεση της πυρκαγιάς.