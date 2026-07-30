CAFE MELI
Europlan

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΜΗΛΟ
NOVA
ΚΡΗΤΗ

Σητεία: Η στιγμή που εθελοντές διασώστες εντοπίζουν τραυματισμένο πυροσβέστη

Photo of Media+ Media+ Send an email 30 Ιουλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 30/07/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
siteia fotia
Palermo TECH HUB
Cosmos

Η χθεσινή ημέρα ήταν μία από τις δυσκολότερες που έχει βιώσει η περιοχή μας.

ΧΡΥΣΟΣ

Η ΕΔΕΑΚ, με 15 ενεργά μέλη στο πεδίο, βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις περιοχές Αγία Τριάδα και Αθερινόλακκο, συνδράμοντας το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων φορέων.

SUNSTOP

Οι συνθήκες ήταν πρωτόγνωρες. Οι θυελλώδεις άνεμοι, με ριπές που ξεπερνούσαν τα 100 χλμ./ώρα, τροφοδοτούσαν συνεχώς το πύρινο μέτωπο, με αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλωθεί με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα, φτάνοντας μέχρι και τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στον Αθερινόλακκο.

MARIS

Όταν το μέτωπο απείλησε άμεσα τον οικισμό του Γούδουρα, ενεργοποιήθηκε το 112 και λίγο αργότερα δόθηκε εντολή εκκένωσης. Η ΕΔΕΑΚ ανέλαβε την καθοδήγηση των κατοίκων, συμβάλλοντας στην ασφαλή και οργανωμένη απομάκρυνσή τους.

Λίγο αργότερα στις 02:30, έπειτα από αίτημα του Προϊσταμένου του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σητείας, η ομάδα μας κλήθηκε να επέμβει σε δύσβατη περιοχή για τη διάσωση τραυματισμένου πυροσβέστη.

Με άμεση κινητοποίηση, τα μέλη μας προσέγγισαν τον τραυματία, του παρείχαν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες και, σε συνεργασία με τους πυροσβέστες που βρίσκονταν στο σημείο, τον μετέφεραν με ασφάλεια στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Σητείας. Συνολικά, οι τραυματίες της επιχείρησης κατάσβεσης, ανήλθαν σε τρεις.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τον βαθύ μας σεβασμό σε όλους όσοι έδωσαν αυτή τη μεγάλη μάχη: στους πυροσβέστες, στα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, στην Ελληνική Αστυνομία, στους Δήμους Σητείας- Ιεράπετρας, στην Π Ε Λασιθίου, στο ΕΚΑΒ, στους εθελοντές, στους κατοίκους που συνεργάστηκαν υποδειγματικά και σε κάθε άνθρωπο που συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο.

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τα μέλη της ΕΔΕΑΚ που, για ακόμη μία φορά, απέδειξαν ότι ο εθελοντισμός σημαίνει προσφορά χωρίς όρια, ψυχραιμία στις πιο κρίσιμες στιγμές και ανιδιοτελή αγάπη για τον συνάνθρωπο.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής θα είναι πάντα η ύψιστη προτεραιότητά μας.

Ε.Δ.Ε.Α.Κ
Γιάννης Δασκαλάκης

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Media+ Media+ Send an email 30 Ιουλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 30/07/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Media+

Media+

Σχετικά άρθρα

fotia

Ρέθυμνο: Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Αγίου Βασιλείου

30 Ιουλίου 2026

Κρήτη: Σε ετοιμότητα και την Παρασκευή 31 Ιουλίου το νησί

30 Ιουλίου 2026
penthos

Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων νομού Λασιθίου: «Ύψιστη πράξη γενναιότητας η θυσία τους»

30 Ιουλίου 2026
xartis rethimno fotia

Copernicus: Οι χάρτες της καταστροφής στο νότιο Ρέθυμνο

30 Ιουλίου 2026
fragma lasithi

Υπεγράφησαν οι συμβάσεις για τα 2 νέα φράγματα σε Ιεράπετρα και Σητεία

30 Ιουλίου 2026
prevelis paralia

Ρέθυμνο: Η φωτιά έφτασε στο Φοινικόδασος Πρέβελη | +Video

30 Ιουλίου 2026

Κλειστός ο ΒΟΑΚ από τις 10:00-15:00 στις 31 Ιουλίου

30 Ιουλίου 2026

Μοίρες: Ανέβαλαν το γλέντι με τον Σαμόλη – Έκαναν προσφορά 2.000 σουβλάκια στους πυρόπληκτους

30 Ιουλίου 2026
pyrosvestes

Λασίθι: Οριοθετήθηκε η φωτιά στις περιοχές της Αγίας Τριάδας Γούδουρα και του Αθερινόλακκου

30 Ιουλίου 2026

Μαίνεται η φωτιά στο Ρέθυμνο: Ο πυκνός καπνός «καταπίνει» το Κουρταλιώτικο Φαράγγι

30 Ιουλίου 2026
ELOUNDA PASS
Back to top button