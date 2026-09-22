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Σητεία: Περισσότερα από 2.000 στρέμματα έγιναν στάχτη από τη μεγάλη πυρκαγιά

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 22 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 22/09/2026
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Περισσότερα από 2.500 στρέμματα γης έγιναν στάχτη από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (20/09) στη Σητεία. Από το πέρασμα της πυρκαγιάς κάηκαν περίπου 2.300 στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης, 100 στρέμματα δασικής και ακόμη 100 στρέμματα αγροτικής έκτασης.

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Στο σημείο επιχειρούν και παραμένουν 13 πυροσβεστικά οχήματα με 26 πυροσβέστες, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και δύο πεζοπόρα τμήματα με συνολικά 12 άτομα.

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Υπενθυμίζεται ότι η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής στη Σητεία και γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις, με τις ισχυρές ριπές των ανέμων να δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της Πυροσβεστικής.

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Καθώς οι φλόγες κινούνταν προς κατοικημένες περιοχές, οι Αρχές έθεσαν σε εφαρμογή προληπτικές απομακρύνσεις. Μέσω του 112 δόθηκαν διαδοχικά μηνύματα στους κατοίκους περιοχών που βρίσκονταν στην πορεία της φωτιάς.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, μήνυμα του 112 καλούσε τους κατοίκους στα Κελλάρια, τους Αδραβάστους και τον Αζοκέραμο να απομακρυνθούν προς το Παλαίκαστρο, ενώ αντίστοιχη οδηγία δόθηκε και στους κατοίκους της Ζάκρου, με κατεύθυνση προς τον Ξερόκαμπο.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στους Αδραβάστους, όπου καταβλήθηκε προσπάθεια για την έγκαιρη απομάκρυνση ηλικιωμένων κατοίκων σε ασφαλές σημείο.

Όλη τη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν σε επιφυλακή, επιχειρώντας στα μέτωπα, με τη συνδρομή του Δήμου Σητείας, υδροφόρων και εθελοντών από τα γύρω χωριά.

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Πηγή
Με πληροφορίες από Cretalive
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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 22 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 22/09/2026
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