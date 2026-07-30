Σητεία: Καλύτερη εικόνα αλλά η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται

Με το πρώτο φως της Πέμπτης άρχισαν και πάλι οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς που καίει από το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή του Αθερινόλακκου Σητείας.

Παρά την ετοιμότητα των εναέριων μέσων, οι πολύ ισχυροί άνεμοι που συνεχίζουν να επικρατούν στην περιοχή δεν επέτρεψαν την απογείωσή τους, με αποτέλεσμα το βάρος της μάχης να πέσει στις επίγειες δυνάμεις.

Αν και η φωτιά δεν έχει ακόμη τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, η εικόνα εμφανίζεται σαφώς καλύτερη σε σύγκριση με τις προηγούμενες ώρες. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η μεταβολή στη φορά των ανέμων έχει οδηγήσει το πύρινο μέτωπο προς ορεινή περιοχή, απομακρύνοντάς το από κατοικημένους οικισμούς και μειώνοντας τον άμεσο κίνδυνο για τις κατοικίες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε δύσβατη περιοχή, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό των ενεργών εστιών και την αποτροπή νέων αναζωπυρώσεων. Στην επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, υδροφόρες των δήμων και μηχανήματα έργου που ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες, προκειμένου να αναχαιτιστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή του Αθερινόλακκου, με τους θυελλώδεις ανέμους να δυσχεραίνουν από την πρώτη στιγμή το έργο της κατάσβεσης. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα οι φλόγες εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, γεγονός που οδήγησε στην αποστολή μηνύματος από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από τους οικισμούς Γούδουρας και Ασπρόλιθος.

Οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά, έχοντας υποστεί εγκαύματα στο πρόσωπο και στα χέρια. Αφού έλαβαν τις πρώτες βοήθειες, διακομίστηκαν προληπτικά στο Νοσοκομείο Σητείας, ενώ η κατάσταση της υγείας τους δεν προκαλεί ανησυχία.

Η φωτιά επηρέασε και τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της ΔΕΗ στον Αθερινόλακκο, καθώς οι φλόγες πέρασαν μέσα από τον χώρο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, καταγράφηκαν ζημιές σε τμήματα των εγκαταστάσεων, χωρίς όμως να δημιουργηθούν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της περιοχής.

Η εγγύτητα της πυρκαγιάς στις ενεργειακές εγκαταστάσεις προκάλεσε έντονη κινητοποίηση των αρχών, οι οποίες επικεντρώθηκαν στην προστασία των κρίσιμων υποδομών και στον περιορισμό της εξάπλωσης του μετώπου.

Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται καθοριστική για την πορεία της πυρκαγιάς, καθώς οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και να διατηρούν υψηλό τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων.