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Σητεία: Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για την αποκατάσταση του δικτύου άρδευσης στη Λεύκη

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 24 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 24/09/2026
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Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση, ύψους 147.931 ευρώ, για την αποκατάσταση των ζημιών στο δίκτυο άρδευσης της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης του Δήμου Σητείας, που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά της 29ης και 30ής Ιουλίου 2026.

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Η έγκριση της χρηματοδότησης έρχεται σε συνέχεια του αιτήματος του Δήμου Σητείας και της συνεργασίας του Γιάννη Πλακιωτάκη με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, με στόχο την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη της πυρόπληκτης περιοχής.

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«Η έγκριση της χρηματοδότησης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση των ζημιών στη Λεύκη. Σε συνεργασία με τον Κώστα Κατσαφάδο, στηρίξαμε το αίτημα του Δήμου Σητείας και συμβάλαμε ώστε να δοθεί λύση σε ένα σημαντικό ζήτημα για την περιοχή και τους κατοίκους της», δήλωσε ο Γιάννης Πλακιωτάκης.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 24 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 24/09/2026
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