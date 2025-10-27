Σητεία: Το πρόγραμμα εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου

Το πρόγραμμα εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου για τη Δευτέρα 27/10/2025 και για την ημέρα εορτασμού της Εθνικής Επετείου, Τρίτη 28/10/2025, στον Δήμο Σητείας διαμορφώνεται ως εξής:

27η Οκτωβρίου 2025 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

10:30 Προσέλευση στην κεντρική πλατεία της Σητείας, στο μνημείο των Πεσόντων Ηρώων – Επιμνημόσυνη Δέηση

Έναρξη τελετής κατάθεσης στεφάνων

· Κατάθεση Στεφάνων από Συλλόγους και Σωματεία

– Εκπρόσωπος Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου

– Εκπρόσωπος Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου

– Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Ο ΜΥΣΩΝ»

– Σύλλογος Πολυτέκνων Επαρχίας Σητείας

– Σωματείο ΑΜΕΑ Δήμου Σητείας

– Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Σητείας

– Πρόεδρος Συνταξιούχων Εμπόρων Νομού Λασιθίου

– Σκοπευτικός Όμιλος Σητείας

– Σύλλογος Γυμναστικής Σητείας

– Ποδοσφαιρική Ακαδημία ΝΙΚΗ Σητείας

– Σχολή Καράτε Σητείας

– Λύκειο Ελληνίδων – Παράρτημα Σητείας

– Σύλλογος Μικρασιατών – Ποντίων και Αρμενίων Σητείας

– Πολιτιστικό Αργαστήρι Σητείας «Δίκτυννα»

– Σχολή Παραδοσιακών Χορών Βεζυράκης Ευαγγελίας

– Λαογραφικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Σητείας «Κρητών Ρίζες»

· Κατάθεση στεφάνων από Σχολεία

– Εκπρόσωπος ΕΛΜΕΠΑ

– Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Σητείας (ΣΑΕΚ)

– Γενικό Λύκειο Σητείας (ΓΕΛ)

– Επαγγελματικό Λύκειο Σητείας (ΕΠΑΛ)

– Πρώτο Εργαστηριακό Κέντρο Σητείας

– Εσπερινό Γενικό Λύκειο Σητείας

– Γυμνάσια Σητείας 1ο – 2ο

– Δημοτικά Σχολεία Σητείας 1ο, 2ο, 3ο, 4o

– Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ)

– ΚΔΑΠ ΑμεΑ Σητείας «ΔΗΜΗΤΡΑ»

· Τήρηση ενός λεπτού σιγής

· Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου

· Λήξη Τελετής – Αποχώρηση Τμημάτων

Στις καταθέσεις στεφάνων από τα σχολεία και ανά σχολική Κοινότητα, θα συμμετέχουν ο σημαιοφόρος και δυο παραστάτες μετά των συνοδών δασκάλων – καθηγητών.

28η Οκτωβρίου 2025 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

07:00 Χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες των εκκλησιών.

10:45 Χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες για τη Δοξολογία.

10:50 Πέρας προσέλευσης

11:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό της Αγίας Αικατερίνης, Πολιούχου της Πόλης Σητείας, προεξάρχοντος του πανοσιολογιώτατου Αρχιμανδρίτου Αμβρόσιου Σκαρβέλη Ηγουμένου της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής Τοπλού και Πρωτοσύγκελλου της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας

11:15 Πέρας Δοξολογίας

11:30 Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας, από τον Μιλτιάδη Παπαδάκη, Συνταξιούχο Φιλόλογο, στο μνημείο των Ηρώων

11:45 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των Ηρώων, στην κεντρική πλατεία της πόλης

Μετά το πέρας της Επιμνημόσυνης δέησης θα γίνει κατάθεση στεφάνων όπως παρακάτω:

Σειρά:

– Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και Εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων

– Δήμαρχος Σητείας και για την Εθνική Αντίσταση, τους Αναπήρους & τα Θύματα Πολέμου

– Εκπρόσωπος Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

– Εκπρόσωπος της Προκεχωρημένης Ναυτικής Βάσης Κυριαμαδίου

– Διοικητής 11ης ΜΣΕΠ

– Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος Σητείας

– Αντιπλοίαρχος Σητείας ως εκπρόσωπος του Λιμενικού Σώματος

– Διοικητής Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σητείας

– Δημοτική Φιλαρμονική Σητείας

– Πρόεδρος Κοινότητας Σητείας

– Πρόεδρος Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

– Σύλλογος Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων-Σωμάτων Ασφαλείας & Πολιτικού Προσωπικού Επαρχίας Σητείας

– Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού – Τοπικό Τμήμα Σητείας

– Περιφερειακό Τμήμα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Σητείας

– Εκπρόσωπος Εθελοντών Διασωστών Εκτάκτων Αναγκών Κρήτης (ΕΔΕΑΚ)

§ Τήρηση ενός λεπτού σιγής

§ Απόδοση Τιμών – Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου από τη Δημοτική Φιλαρμονική Σητείας

12:00 Παρέλαση:

Αφετηρία των τμημάτων παρέλασης είναι η αρχή της οδού Π. Βαρθολομαίου από το ξενοδοχείο “SITIA BEACH” (Γαλλικό), με κατεύθυνση προς την Παπανδρέου και το καφέ “Εν Πλω”.

Σειρά παρέλασης :

§ Δημοτική Φιλαρμονική

§ Λάβαρα Συλλόγων και Σωματείων του Δήμου

§ Εθελόντριες & Εθελοντές Νοσηλευτικής & Σώμα Σαμαρειτών – Διασωστών -Ναυαγοσωστών Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Σητείας

§ Λύκειο Ελληνίδων – Παράρτημα Σητείας

§ Σύλλογος Μικρασιατών – Ποντίων & Αρμενίων Σητείας

§ Σχολή Παραδοσιακών Χορών Βεζυράκη Ευαγγελίας

§ Λαογραφικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Σητείας « ΚΡΗΤΩΝ Ρίζες »

§ Σύλλογος Γυμναστικής Σητείας

§ Ποδοσφαιρική Ακαδημία ΝΙΚΗ ΣΗΤΕΙΑΣ

§ Σχολή Καράτε Σητείας

§ ΚΔΑΠ ΑμεΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ»

§ Δημοτικά Σχολεία 1ο, 2ο, 3ο, 4ο

§ Γυμνάσια 1ο, 2ο

§ Επαγγελματικό Λύκειο

§ Γενικό Λύκειο

§ Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

§ Εθελοντές Διασώστες Εκτάκτων Αναγκών Κρήτης (ΕΔΕΑΚ)

Τελετάρχης: Δασκαλάκης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

Στη Δοξολογία και σε όλη την τελετή καλούνται να παραστούν:

Κλήρος, Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, Βουλευτές του Νομού, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιδήμαρχοι, Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, πρώην Υπουργοί και Βουλευτές, πρώην Δήμαρχοι, Ανάπηροι και Θύματα Πολέμου, Διευθυντές ή εκπρόσωποι αυτών από την Α/βάθμια, Β/βάθμια και Γ/βάθμια εκπαίδευση, αντιπροσωπείες Εθνικής Αντίστασης και Εφέδρων πολεμιστών, Πολιτικές και Στρατιωτικές Αρχές της πόλης, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού – Τοπικό Τμήμα Σητείας, μόνιμοι και έφεδροι εν ενεργεία ή εν αποστρατεία Αξιωματικοί, Διευθυντές και προεδρεία των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. με το προσωπικό τους, Πρόεδροι Συλλόγων και Σωματείων καθώς και οι πολίτες.

28η Οκτωβρίου 2025 ώρα 18:00 Υποστολή της Σημαίας στο Ηρώο των Πεσόντων

Στις λοιπές Κοινότητες θα πραγματοποιηθούν οι καθιερωμένες εορταστικές εκδηλώσεις

και ο Δήμος θα εκπροσωπηθεί από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας παρακαλείται όπως μεριμνήσει για την τήρηση – εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας.

Παρακαλούμε όπως φροντίσετε την έγκαιρη προμήθεια των στεφάνων για την κατάθεση.