CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Σητεία: Με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης η ανακατασκευή των γηπέδων τένις του Ομίλου Αντισφαίρισης

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 02/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 02/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Την σύμβαση με προϋπολογισμό 64.000 χιλ. ευρώ για την ανακαίνιση και ανακατασκευή των γηπέδων τένις του Ομίλου Αντισφαίρισης Σητείας, ιδιοκτησίας Δήμου Σητείας, υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Στην υπογραφή της σύμβασης που συνυπέγραψε ο Δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης, παρόντες ήταν επίσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Λεωνίδας Τερζής και ο Αντιδήμαρχος τεχνικών έργων-δόμησης  Στέλιος Σπυριδάκης.

ΧΡΥΣΟΣ

Ειδικότερα προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

Στο ανατολικό γήπεδο, το οποίο έχει υποστεί σημαντικές φθορές και ρηγματώσεις, προβλέπεται η ανακατασκευή του και πιο συγκεκριμένα:

NOVA

-Προσεκτική αποξήλωση του εξοπλισμού αντισφαίρισης και του υφιστάμενου ακρυλικού υποστρώματος και καθαίρεση της υφιστάμενης στρώσης σκυροδέματος.

-Σχεδιασμός κατάλληλης κλίσης για τη διευθέτηση των ομβρίων και ασφαλτόστρωση του γηπέδου.

-Εξομάλυνση ασφαλτοστρωμένης επιφάνειας με στρώσεις κατάλληλου γαλακτώματος (primer), εφαρμογή ακρυλικής βαφής και τελική διαγράμμιση του γηπέδου.

-Επανατοποθέτηση υφιστάμενου εξοπλισμού αντισφαίρισης (βάσεις, ορθοστάτες, φιλέ).

Στα υπόλοιπα γήπεδα, τα οποία είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, προβλέπονται εργασίες ανακαίνισής τους και πιο συγκεκριμένα:

-Αποξήλωση του εξοπλισμού αντισφαίρισης, επιμελής καθαρισμός και εφαρμογή επισκευαστικού στις τοπικές ρηγματώσεις

-Εξομάλυνση με στρώσεις κατάλληλου γαλακτώματος (primer), εφαρμογή ακρυλικής βαφής και τελική διαγράμμιση του γηπέδου.

-Επανατοποθέτηση υφιστάμενου εξοπλισμού αντισφαίρισης (βάσεις, ορθοστάτες, φιλέ).

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 02/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 02/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

police astynomia

ΑΕΑ: Δηλώσεις σχετικά με εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε αναπτύξει δράση στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου

02/09/2025

Χερσόνησος: Σε τροχιά υλοποίησης το έργο που αλλάζει την όψη του λιμένα

02/09/2025

Ηράκλειο: Σύλληψη για καλλιέργεια κάνναβης, ναρκωτικά και όπλα

02/09/2025

Γ. Πλακιωτάκης: Η κτιριακή αναβάθμιση των δημόσιων σχολείων του Λασιθίου δεν είναι πολυτέλεια, αποτελεί υποχρέωσή μας

02/09/2025

Μαφία της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες

02/09/2025

Κρήτη: Ξεκινάει η ανάπτυξη της πρώτης Μεσογειακής Βιοκλιματικής Τράπεζας Σπόρων | +Video

01/09/2025

Η Κρήτη στηρίζει ενεργά τη σύνδεση Έρευνας και Επιχειρηματικότητας

01/09/2025

3 εκ. ευρώ ο τζίρος της μαφίας της Κρήτης – Το κόλπο με τις αγοραπωλησίες οικοπέδων

01/09/2025

Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Λασιθίου: Η κυβέρνηση της ΝΔ απέτυχε – Η ώρα της αλλαγής πλησιάζει

01/09/2025

Μαθήματα Κινεζικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

01/09/2025
Back to top button