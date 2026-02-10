Σητεία: Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 στη Σητεία η θεματική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου, με τη συμμετοχή πλήθους πολιτών και στελεχών του Κινήματος.

Στην εκδήλωση τοποθετήθηκαν και ανέπτυξαν τις θέσεις τους ο Λευτέρης Καρχιμάκης, η Κατερίνα Σπυριδάκη, ο Μιχάλης Μαυρικάκης, Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής, καθώς και στελέχη του χώρου. Οι παρεμβάσεις τους ανέδειξαν την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο, κοινωνικά δίκαιο κράτος, με ισχυρό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ενεργή συμμετοχή των πολιτών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες της Κρήτης και της περιφέρειας συνολικά, καθώς και στη σημασία της ισόρροπης ανάπτυξης και της ποιότητας ζωής.

Η μαζική και ουσιαστική συμμετοχή πολιτών και στελεχών επιβεβαίωσε την ανάγκη για ανοιχτό διάλογο και συνδιαμόρφωση προοδευτικών πολιτικών που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής συνεχίζει τον προσυνεδριακό διάλογο σε όλη τη χώρα, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ρεαλιστικού πολιτικού σχεδίου για το μέλλον της Ελλάδας.

Μια Ελλάδα για Όλους

Νομαρχιακή Επιτροπή

ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Λασιθίου