Σητεία: Απόλυτη επιτυχία 5ης Παγκρήτιας Ημερίδας «Κρητών Φιλοξενείν»

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, στη Σητεία, η 5η Παγκρήτια Ημερίδα «Κρητών Φιλοξενείν», μία δυναμική δράση του περιοδικού και της δημοσιογραφικής πύλης «Κρητών Επιχειρείν», με στόχο την ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας της Κρήτης μέσα από τη φιλοξενία με αξίες και την ανάδειξη του βιωματικού τουρισμού.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Η Ημερίδα, με τίτλο «Φιλοξενία & Βιωματικός Τουρισμός», συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο Σητείας, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΟΔΙΞ) και τον Οργανισμό Ανάπτυξης Σητείας, και συγκέντρωσε πλήθος επαγγελματιών του τουρισμού, τοπικών φορέων και πολιτών, αποδεικνύοντας το έντονο ενδιαφέρον για την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.

Στο επίκεντρο των εργασιών τέθηκε η αλληλεπίδραση της αυθεντικής κρητικής φιλοξενίας με τις εμπειρίες ζωής που προσφέρει ο τόπος, αναδεικνύοντας τη Σητεία ως ιδανικό παράδειγμα περιοχής όπου η φιλοξενία αποτελεί τρόπο ζωής και όχι απλή υπηρεσία.

Κεντρικά Σημεία – Απολογισμός

Ανάδειξη του Ανθρώπινου Παράγοντα: Μέσα από πλούσιες παρουσιάσεις και ουσιαστικούς διαλόγους, δόθηκε βήμα σε ανθρώπους της περιοχής που καθημερινά «χτίζουν» βιωματικές εμπειρίες με σεβασμό, ποιότητα και αγάπη για τον τόπο τους, επιβεβαιώνοντας πως η φιλοξενία είναι η «ψυχή» του βιωματικού τουρισμού.

Προβολή Καινοτόμων Πρακτικών: Παρουσιάστηκαν επιτυχημένα παραδείγματα τοπικών επιχειρήσεων και φορέων που εφαρμόζουν καινοτόμες πρακτικές, ενισχύοντας τη σύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό, την παράδοση και τον πρωτογενή τομέα.

Διάλογος και Συνεργασία: Η Ημερίδα λειτούργησε ως επιτυχημένος χώρος διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών, τοπικών αρχών, της ακαδημαϊκής κοινότητας (σύνδεση έρευνας με την επιχειρηματικότητα) και της κοινωνίας, θέτοντας τις βάσεις για ένα νέο, βιώσιμο τουριστικό μοντέλο.

Στρατηγική Θέση της Σητείας: Η επιλογή της Σητείας ως τόπου διεξαγωγής υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της Ανατολικής Κρήτης για την ανάπτυξη εναλλακτικών και ποιοτικών μορφών τουρισμού.

Η δράση «Κρητών Φιλοξενείν» επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά τον κεντρικό της ρόλο στην προώθηση ενός τουριστικού μοντέλου με επίκεντρο τον άνθρωπο, την αυθεντικότητα και τη βιωσιμότητα, συνεχίζοντας δυναμικά την πορεία της με την υποστήριξη τοπικών φορέων, επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Συμπεράσματα

Όλες οι αναλυτικές ομιλίες, τα video και οι παρουσιάσεις των εισηγητών, καθώς και τα τελικά συμπεράσματα της 5ης Ημερίδας, θα δημοσιευθούν στο 25ο τεύχος του περιοδικού «Κρητών Επιχειρείν», το οποίο θα είναι πλήρως αφιερωμένο στις εργασίες της επιτυχημένης διοργάνωσης.

Η τελούσε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, του Συνδέσμου Ξενοδόχων Κρήτης, του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Κρήτης, του Δικτύου Οινοποιιών Κρήτης, του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, της ΠΕΔ Κρήτης, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων και της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου.

Την εκδήλωση τίμησαν μεταξύ άλλων με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης, η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ Κατερίνα Σπυριδάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Τουρισμού Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Διασύνδεσης Πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Εντεταμένη Σύμβουλος Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας Μάρω Νικητάκη, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, τουριστικών φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Κορυφαίοι φορείς και επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου της Κρήτης συμμετείχαν στην ημερίδα με επίκεντρο τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και την ουσία της κρητικής φιλοξενίας.

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Πρόεδρος της ΠΟΔΙΞ Γιώργος Πελεκανάκης ενώ χαιρέτησαν η Μαρία Νικητάκη, ο Γιώργος Πελεκανάκης, ο Γιώργος Σφακιανάκης, και ο Μιχάλης Βλατάκης.

Από τους εισηγητές δια ζώσης παρευρεθήκαν ο Γιώργος Ζερβάκης, η Κατερίνα Σπυριδάκη, ο Κυριάκος Κώτσογλου, ο Γιώργος Αγγελάκης, ο Κωσταντίνος Λυμπερίου, ο Γιώργος Ατσαλάκης, ο Μάνος Περισυνάκης, ο Βαγγέλης Περάκης, ο Αλέξανδρος Αποστολάκης, ο Στέλιος Ζαχαριουδάκης, ο Σπύρος Μπαλαντίνος, η Σοφία Σαββιδάκη, ο Κωνσταντίνος Ζορμπάς, η Μαρία Πιτσικάκη, ο Βασίλης Ζαφειρόπουλος, ο Μιχάλης Σαλούστρος, ο Γιώργος Κλεισαρχάκης και η Ελένη Κυριακάκη.

Μέγας Χορηγός: Motor Club

Χορηγοί: Cup Code, Creta Cargo Lines

Υποστηρικτές: ELLA Resorts, Dimitra Appartmens, CHC Group, Cactus Hotels, Porto Kalyves, Renia Hotel, APTS Zorbas, Actinovolia.gr, BIO Cretan AMBROSIA, Αφοι Μποτζάκη Γραφικές Τέχνες, Region 4Climate, DIMITRA η Δύναμη της Φύσης, eyewidw.