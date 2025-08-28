CAFE MELI
Γρηγόρης

ΚΡΗΤΗ

Σημαντική διάκριση για το πρόγραμμα «ΖΩΗ» της Περιφέρειας Κρήτης

Σπουδαία διάκριση για τους γιατρούς Νατάσα Σπαρτινού και Βλάσιο Καραγεώργο, μέλη της επιστημονικής ομάδας του προγράμματος «ΖΩΗ» της Περιφέρειας Κρήτης και του Εργαστηρίου Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Οι δύο γιατροί επελέγησαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) να συμμετάσχουν στη συγγραφή των Κατευθυντήριων Οδηγιών Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης για το έτος 2025.

Ειδικότερα, η κα Σπαρτινού είναι μέλος της διεθνούς επιτροπής για την Αναζωογόνηση (International Liaison Committee on Resuscitation,  ILCOR) και συμμετέχει στη συντακτική επιτροπή των κατευθυντήριων οδηγιών του  ERC , καθώς και στη συγγραφή των οδηγιών για τη βασική υποστήριξη της Ζωής (BLS) και τις ειδικές καταστάσεις στην αναζωογόνηση. Επίσης, ο κος Καραγεώργος συμμετέχει στη συγγραφή των οδηγιών για την αντιμετώπιση ειδικώς καταστάσεων στην αναζωογόνηση.

Η συμμετοχή τους στην υψηλού κύρους διεθνή επιστημονική ομάδα,  αποτελεί τιμή για το νησί μας, την Ελλάδα και το Πρόγραμμα «ΖΩΗ» της Περιφέρειας Κρήτης.

Η επιστημονική διάκριση της κας Σπαρτινού και του κ. Καραγεώργου, αποτελεί απόδειξη ότι το όραμα του Προγράμματος «ΖΩΗ» να εκπαιδεύσει, να ευαισθητοποιήσει και να προωθήσει τους τομείς πρόληψης και διάσωσης – ξεπερνά τα όρια του τόπου μας και αποκτά διεθνή απήχηση.

