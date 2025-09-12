Σημαντικά ζητήματα της Δημοτικής Κοινότητας Καλού Χωριού στη συνάντηση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου με το τοπικό συμβούλιο

Σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την Δημοτική Κοινότητα Καλού Χωριού συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025 ο Δημάρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης με το τοπικό συμβούλιο.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τον πρόεδρο και τους τοπικούς συμβούλους για τον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής. Για τα δύο μείζονα θέματα, την αναδιάταξη και περιορισμό των αρχαιολογικών ζωνών και το έργο οδικής ασφάλειας στο Ίστρον, ο Δήμος Αγίου Νικολάου θα προβεί σε ενέργειες που φέρνουν πιο κοντά τον στόχο της επίλυσης τους.

Για τις αρχαιολογικές ζώνες, αμέσως μετά την οριστικοποίηση διοικητικών θεμάτων στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της αρμόδιας Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων, θα ξεκινήσει τη διαδικασία κατάθεσης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης, το οποίο ήδη προετοιμάζεται, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Δήμου Αγίου Νικολάου με την οικονομική στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που έχουν υποσχεθεί την συμβολή στην χρηματοδότηση μιας τέτοιας μελέτης. Η Δημοτική Αρχή προέβλεψε και συμπεριέλαβε την μελέτη αυτή στο εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου με συγκεκριμένο ποσό.

Για το θέμα του έργου της οδικής ασφάλειας που είναι σημαντικό για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, της ανάπτυξης του τόπου και κυρίως της ασφάλειας των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής του Ίστρον αλλά και ευρύτερα, ο Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι θα κατατεθεί σύντομα εμπεριστατωμένο αίτημα βασισμένο στην οριστική μελέτη του έργου προς την Περιφέρεια Κρήτης για την χρηματοδότησή του ως έργου οδικής ασφάλειας. Αναλόγως των εξελίξεων θα ζητηθεί και περαιτέρω συνδρομή εφόσον χρειαστεί από το Υπουργείο Υποδομών.

Όπως ανέφερε ο Δημάρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης σε σχετική του δήλωση μετά το πέρας της συνάντησης: «Από κοινού με το τοπικό συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας του Καλού Χωριού εξετάζουμε με μεθοδικότητα και υπευθυνότητα τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή. Προχωράμε μαζί για την ανάπτυξη του τόπου και των Δημοτικών μας Κοινοτήτων».