CAFE MELI
Europlan

ΓΡΗΓΟΡΗΣ
NOVA
ΚΡΗΤΗ

Silver βραβείο για την Περιφέρεια Κρήτης στα BITE Awards 2026 για την ψηφιακή πλατφόρμα  Ηλεκτρονικά Ραντεβού

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 26 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 26/09/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
26092026
Palermo TECH HUB
Cosmos

Η Περιφέρεια Κρήτης απέσπασε το 2ο βραβείο στην κατηγορία «Best Citizen Experience / DigitalPublic Service» των BITE Awards 2026 για την ψηφιακή πλατφόρμα «Ηλεκτρονικά Ραντεβού – BookTool».

ΧΡΥΣΟΣ

Η βράβευση αναδεικνύει τη συμβολή της πλατφόρμας στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών.
Στην τελετή, την οποία παρακολούθησαν 685 στελέχη της αγοράς, βραβεύθηκαν τα κορυφαία έργα πληροφορικής και οι δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που ξεχώρισαν τη χρονιά που μας πέρασε.

SUNSTOP

Η υπηρεσία εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό ψηφιακού μετασχηματισμού της Περιφέρειας Κρήτης και διευκολύνει τον οργανωμένο προγραμματισμό ραντεβού για υποθέσεις που δεν μπορούν να ολοκληρωθούν πλήρως ψηφιακά, όπως διευκρινίσεις, ερωτήματα, επιβεβαιώσεις και παραλαβές εγγράφων. Οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται είτε δια ζώσης είτε, όπου το επιτρέπει η φύση της υπόθεσης, μέσω τηλεδιάσκεψης. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται οι άσκοπες μετακινήσεις, ο χρόνος αναμονής και η διοικητική ταλαιπωρία, ενώ βελτιώνονται η διαχείριση του χρόνου και η οργάνωση των υπηρεσιών.
Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη από την επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης, μέσω της εφαρμογής myCrete, καθώς και απευθείας από το διαδικτυακό περιβάλλον ηλεκτρονικών ραντεβού: https://creteregion.booktool.gr/.

MARIS

Κατά τους πρώτους μήνες της παραγωγικής λειτουργίας της, η πλατφόρμα κατέγραψε περισσότερα από 7.300 ηλεκτρονικά ραντεβού, συμβάλλοντας ουσιαστικά τόσο στη βελτίωση της εμπειρίας των πολιτών όσο και στην αποτελεσματικότερη οργάνωση των υπηρεσιών.

Η διάκριση αναγνωρίζει τη συστηματική προσπάθεια της Περιφέρειας Κρήτης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης και ενισχύει τη δέσμευσή της για την παροχή σύγχρονων, προσβάσιμων και ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 26 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 26/09/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Κρήτη, Τουρισμός: Στα σκαριά νέο πρόγραμμα προβολής από τη Marketing Greece

26 Σεπτεμβρίου 2026

Μπαράζ μεταναστευτικών ροών στη νότια Κρήτη

26 Σεπτεμβρίου 2026
kastelli airport

Αεροδρόμιο Καστελίου: Η απόφαση για τα ραντάρ και το στοίχημα του 2028

26 Σεπτεμβρίου 2026

Στις 10 Οκτωβρίου ο Πρωθυπουργός θα εγκαινιάσει τα πρώτα 10 χλμ. του ΒΟΑΚ – Αγιος Νικόλαος, Νεάπολη

26 Σεπτεμβρίου 2026
xasisofyteia

Χανιά: Χασισοφυτεία με 770 δενδρύλλια κάνναβης στον Αποκόρωνα

26 Σεπτεμβρίου 2026

Ηράκλειο: Συνελήφθη 40χρονος που παρενοχλούσε 18χρονη – Στο σπίτι του βρέθηκαν αρχεία παιδικής πορνογραφίας

26 Σεπτεμβρίου 2026
sxolika

Διανομή σχολικών ειδών σε μαθητές και μαθήτριες ευάλωτων οικογενειών από τον Δήμο Ηρακλείου

26 Σεπτεμβρίου 2026
25092026

Αγιος Νικόλαος: Γεύσεις, πολιτισμός και φιλοξενία στα «Κρητικά Μαγειρέματα 2026»

25 Σεπτεμβρίου 2026
25092026

Περιφέρεια Κρήτης: Πρώτη συνεδρίαση στο νέο βιοκλιματικό κτίριο και τέλεση αγιασμού

25 Σεπτεμβρίου 2026
25092026

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης ανακηρύχθηκε επίσημα Σχολείο eTwinning (eTwinning School 2026-2027)

25 Σεπτεμβρίου 2026
ELOUNDA PASS
Back to top button