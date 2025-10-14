Σφακιά: Με νέο δίκτυο ύδρευσης αντιμετωπίζει την λειψυδρία

Ενισχύεται το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Σφακίων μετά την έγκριση της χρηματοδότησης του έργου «Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Σφακίων» στο πλαίσιο του ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 146.054,80 €, στοχεύει στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας μέσω της βελτίωσης των υποδομών παροχής πόσιμου νερού. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης από τη νέα γεώτρηση στη θέση Δραγκούς Ανώπολης έως την υφιστάμενη δεξαμενή-αντλιοστάσιο, για την υδροδότηση των οικισμών Ανώπολης και Αράδαινας. Το δίκτυο θα έχει μήκος 1.200 μέτρα.

Διασύνδεση της γεώτρησης

Προβλέπεται επίσης η διασύνδεση της γεώτρησης με το δίκτυο μέσης τάσης του ΔΕΔΔΗΕ, με παροχή ισχύος 135kVA, καθώς και η υπογειοποίηση του αγωγού ύδρευσης μήκους 1.750 μ.μ. Φ125, 16 ατμοσφαιρών, από τη γεώτρηση Αργουλέ έως τη δεξαμενή ύδρευσης του οικισμού.

Ο Δήμαρχος Σφακίων, Ιωάννης Ζερβός, επισήμανε ότι η χρηματοδότηση του έργου αποτελεί σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση επαρκούς και ασφαλούς ύδρευσης για τους κατοίκους του Δήμου.