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Σφακιά: Μαθητές δημοτικού σχεδίασαν το σχολείο τους και ο Δήμος το έκανε πράξη

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 10 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 10/09/2026
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Σειρά παρεμβάσεων στους αύλειους χώρους των δημοτικών σχολείων Ασκύφου και Ανώπολης στα Σφακιά, με στόχο οι σχολικοί χώροι να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν καλύτερα στις ανάγκες της καθημερινότητας των μαθητών.

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Οι εργασίες/παρεμβάσεις, στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή-Επέκταση και Συντήρηση Κτιρίων Σχολείων», συνολικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ, που πραγματοποίησε ο δήμος, υλοποιήθηκαν με ίδιους πόρους του Δήμου Σφακίων και εντάσσονται στη συνεχή προσπάθεια της δημοτικής αρχής για τη βελτίωση των σχολικών υποδομών και τη δημιουργία χώρων ασφαλών, λειτουργικών και κατάλληλων για τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας.

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Οι μαθητές του δημοτικού σχολείου Ασκύφου, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους, συμμετείχαν στο σχεδιασμό, καταθέτοντας ιδέες και προτάσεις για τον χώρο στον οποίο καθημερινά μαθαίνουν, παίζουν και αθλούνται. Οι προτάσεις αυτές, η φωνή των παιδιών, αποτέλεσαν οδηγό για τη διαμόρφωση των παρεμβάσεων που ακολούθησαν.

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Στο δημοτικό σχολείο Ασκύφου δημιουργήθηκε ένας νέος προαύλιος χώρος άθλησης και δραστηριοτήτων στη μέχρι πρότινος αναξιοποίητη αλάνα μπροστά από το σχολείο, η οποία διαμορφώθηκε και στρώθηκε κατάλληλα, αποκτώντας πλέον λειτουργικό χαρακτήρα και δυνατότητα αξιοποίησης από τη σχολική κοινότητα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εργασίες επισκευής και επιχρισμάτων, χρωματισμοί και διαγραμμίσεις, τοποθετήθηκαν τραπεζόπαγκοι, παγκάκια και κάδοι απορριμμάτων, ενώ διαμορφώθηκε χώρος για τη δημιουργία σχολικού λαχανόκηπου.

Στο δημοτικό σχολείο Ανώπολης τοποθετήθηκε ξύλινο πολυγωνικό κιόσκι, δημιουργώντας έναν επιπλέον χώρο για μαθητές και εκπαιδευτικούς, αναβαθμίζοντας η συγκεκριμένη παρέμβαση, αισθητικά και λειτουργικά, τον αύλειο χώρο.

Ο δήμαρχος Σφακίων, Ιωάννης Ζερβός, δήλωσε: «Η διασφάλιση ενός σύγχρονου, δημιουργικού και, πάνω απ’ όλα, ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος για τα παιδιά μας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της δημοτικής μας αρχής. Η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου αποτελεί ακόμη ένα βήμα για τη βελτίωση των σχολικών υποδομών του δήμου μας. Θέλουμε τα παιδιά μας να φοιτούν σε σχολεία ασφαλή, λειτουργικά και ευχάριστα, σε χώρους που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της καθημερινότητάς τους. Η συμμετοχή των μαθητών στο σχεδιασμό μάς έδωσε ιδιαίτερη χαρά και προσέδωσε ουσιαστική αξία στην προσπάθεια αυτή».

Όπως ανέφερε ο κ. Ζερβός, τα σχολεία των Σφακίων βρίσκονται σταθερά στο επίκεντρο της προσοχής της δημοτικής αρχής.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με την ίδια συνέπεια για την ενίσχυση και τη συντήρηση όλων των εκπαιδευτικών υποδομών του δήμου μας. Υπάρχει ο απαιτούμενος προγραμματισμός για την υλοποίηση έργων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και στηρίζουν έμπρακτα τη νέα γενιά του τόπου», επισήμανε ο δήμαρχος Σφακίων.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 10 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 10/09/2026
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