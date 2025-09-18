Σέβη Βολουδάκη: «Άμεση αποσυμφόρηση της Κρήτης με μετακινήσεις στην ενδοχώρα»

Στο ERTNEWS και στην εκπομπή Newsroom με τον Γιώργο Σιαδήμα μίλησε η

Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη. Αναφέρθηκε στην

κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Κρήτη καθώς και στις ενέργειες της

κυβέρνησης για την ουσιαστική αποσυμφόρηση του νησιού.

Η κα Βολουδάκη τόνισε ότι άμεση προτεραιότητα αποτελεί η μετακίνηση των

νεοεισερχόμενων σε δομές της ενδοχώρας. Από τη Δευτέρα, έχουν ήδη

μετακινηθεί 200 άτομα την ημέρα, με 136 από τα Χανιά, 166 από το

Ηράκλειο και 116 από το Ρέθυμνο, ενώ ο προγραμματισμός συνεχίζεται με

στόχο να φύγουν άλλα 350 άτομα συνολικά από την Κρήτη μέχρι το

Σαββατοκύριακο. «Η αποσυμφόρηση της Κρήτης ξεκινά με συγκεκριμένες

μετακινήσεις που ήδη πραγματοποιούνται», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Συμπλήρωσε ότι, σε εθνικό επίπεδο, οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί

κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου η

μείωση φτάνει περίπου το 40%, κάτι που αποδεικνύει την

αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής στρατηγικής.

Αναφερόμενη στο έργο του Λιμενικού Σώματος, υπογράμμισε ότι «οι άνδρες

και οι γυναίκες του βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή,

αντιμετωπίζοντας συνθήκες πολέμου στο Αιγαίο, για να προστατεύσουν τα

θαλάσσια σύνορα και να σώσουν ανθρώπινες ζωές».

Η Υφυπουργός σημείωσε ακόμη ότι «όταν υπάρχουν γεωπολιτικές εξελίξεις

και ανοιχτά ενεργειακά ζητήματα, όπως η υπόθεση της Chevron και το

παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, οι διακινητές σπεύδουν να τα

εκμεταλλευτούν, εντείνοντας τις πιέσεις».

Τέλος, η Υφυπουργός υπογράμμισε ότι «η μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο

δυναμικό και γι’ αυτό στο Υπουργείο επαναπρογραμματίζουμε και

αναθεωρούμε τη στρατηγική μας ανάλογα με τα πραγματικά δεδομένα, ώστε να

δίνουμε λύσεις ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες».