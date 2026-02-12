Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών στο Γυμνάσιο Κριτσάς

Την Τρίτη 10-2-2026, οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό και ουσιαστικό σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τη Διευθύντρια της Σ.Α.Ε.Κ του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, κ. Ανδρεαδάκη Ειρήνη.

Το σεμινάριο δεν περιορίστηκε στη σημασία της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και της άμεσης και σωστής αντίδρασης σε επείγουσες καταστάσεις, αλλά είχε και πρακτική εφαρμογή από τους μαθητές και τις μαθήτριές μας. Οι γνώσεις που μεταδόθηκαν αποτελούν γνώσεις ζωής, καθώς η έγκαιρη εφαρμογή τους μπορεί κυριολεκτικά να σώσει ανθρώπινες ζωές.

Θερμές ευχαριστίες στην κ. Ανδρεαδάκη Ειρήνη για την εξαιρετική αλληλεπίδραση που ανέπτυξε με τους μαθητές μας, τον παιδαγωγικό της τρόπο και τις πολύτιμες γνώσεις που προσέφερε, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους και καλλιεργώντας την αίσθηση ευθύνης απέναντι στον συνάνθρωπο.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές και τις μαθήτριες για το έντονο ενδιαφέρον, τη σοβαρότητα και την υπεύθυνη στάση που επέδειξαν, καθώς παρέμειναν στο σχολείο ακόμη και μετά τη λήξη των μαθημάτων, προκειμένου να συμμετάσχουν στην πρακτική εξάσκηση. Η στάση τους αποδεικνύει την ωριμότητα και την κοινωνική τους ευαισθησία.

Η εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες και στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση αποτελεί θεμέλιο για μια κοινωνία με ενσυναίσθηση, ετοιμότητα και σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή.

Εκ μέρους της σχολικής κοινότητας του Γυμνασίου Κριτσάς

Η Διευθύντρια Άννα Μάμου