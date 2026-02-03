Sea4Future: Παγίδες για το λεοντόψαρο και ειδικό αλιευτικό εργαλείο για τον λαγοκέφαλο

Ένα από τα πιο κρίσιμα και πιεστικά ζητήματα για τη σύγχρονη αλιεία στην Κρήτη, αλλά και όλη τη Μεσόγειο, έφερε η Περιφέρεια Κρήτης στο επίκεντρο της εναρκτήριας συνάντησης του ευρωπαϊκού έργου “Sea4Future” που πραγματοποιήθηκε στο Αλικάντε της Ισπανίας.

Το Sea4Future, στο οποίο η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος, πραγματεύεται τη βιώσιμη και οικοσυστημική προσέγγιση για την αλιεία μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας.

Η Προϊσταμένη στο Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης και συντονίστρια του ευρωπαϊκού έργου Sea4Future Αλίκη Καρούσου, απέναντι στο οξύ ζήτημα της εξάπλωσης των εισβολικών ειδών και τις σοβαρές επιπτώσεις τους στα θαλάσσια οικοσυστήματα και στο εισόδημα των αλιέων, παρουσίασε στοχευμένες δράσεις που προτείνει η Περιφέρεια Κρήτης, με έμφαση στην ανάπτυξη επιλεκτικών παγίδων για το λεοντόψαρο και ενός ειδικού αλιευτικού εργαλείου για τον λαγοκέφαλο. Το λεοντόψαρο και ο λαγοκέφαλος είναι δύο είδη που έχουν προκαλέσει σημαντικές οικολογικές και οικονομικές πιέσεις σε όλη τη Μεσόγειο.

Όπως τονίστηκε, στόχος των παρεμβάσεων αυτών δεν είναι μόνο ο περιορισμός των αρνητικών επιδράσεων των εισβολικών ειδών, αλλά και η δημιουργία οικονομικών κινήτρων για τους αλιείς, ώστε η αλιεία τους να αποτελέσει μέρος της λύσης.

Την Περιφέρεια Κρήτης στο συνέδριο εκπροσώπησε επίσης η Βασιλική Μαδούλκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της ευρωπαϊκής διαπεριφερειακής συνεργασίας και της καινοτομίας στη διαχείριση κοινών περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου αναδείχθηκε με σαφήνεια το γεγονός ότι τα εισβολικά είδη αποτελούν πλέον κορυφαίο πρόβλημα για τον αλιευτικό τομέα, επηρεάζοντας τη βιοποικιλότητα, την ασφάλεια της αλιείας και τη βιωσιμότητα των παράκτιων κοινοτήτων. Η ανάγκη για συντονισμένες πολιτικές, εφαρμοσμένη έρευνα και πρακτικές λύσεις που μπορούν να υιοθετηθούν άμεσα από τους αλιείς, αποτέλεσε κοινό σημείο αναφοράς όλων των συζητήσεων.