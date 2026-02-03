CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Sea4Future: Παγίδες για το λεοντόψαρο και ειδικό αλιευτικό εργαλείο για τον λαγοκέφαλο

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 03/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 03/02/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

Ένα από τα πιο κρίσιμα και πιεστικά ζητήματα για τη σύγχρονη αλιεία στην Κρήτη, αλλά και όλη τη Μεσόγειο, έφερε η Περιφέρεια Κρήτης στο επίκεντρο της εναρκτήριας συνάντησης του ευρωπαϊκού έργου “Sea4Future” που πραγματοποιήθηκε στο Αλικάντε της Ισπανίας.

Το Sea4Future, στο οποίο η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος, πραγματεύεται τη βιώσιμη και οικοσυστημική προσέγγιση για την αλιεία μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας.

ΧΡΥΣΟΣ

Η Προϊσταμένη στο Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης και συντονίστρια του ευρωπαϊκού έργου Sea4Future Αλίκη Καρούσου, απέναντι στο οξύ ζήτημα της εξάπλωσης των εισβολικών ειδών και τις σοβαρές επιπτώσεις τους στα θαλάσσια οικοσυστήματα και στο εισόδημα των αλιέων, παρουσίασε στοχευμένες δράσεις που προτείνει η Περιφέρεια Κρήτης, με έμφαση στην ανάπτυξη επιλεκτικών παγίδων για το λεοντόψαρο και ενός ειδικού αλιευτικού εργαλείου για τον λαγοκέφαλο. Το λεοντόψαρο και ο λαγοκέφαλος είναι δύο είδη που έχουν προκαλέσει σημαντικές οικολογικές και οικονομικές πιέσεις σε όλη τη Μεσόγειο.

Όπως τονίστηκε, στόχος των παρεμβάσεων αυτών δεν είναι μόνο ο περιορισμός των αρνητικών επιδράσεων των εισβολικών ειδών, αλλά και η δημιουργία οικονομικών κινήτρων για τους αλιείς, ώστε η αλιεία τους να αποτελέσει μέρος της λύσης.

NOVA

Την Περιφέρεια Κρήτης στο συνέδριο εκπροσώπησε επίσης η Βασιλική Μαδούλκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της ευρωπαϊκής διαπεριφερειακής συνεργασίας και της καινοτομίας στη διαχείριση κοινών περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου αναδείχθηκε με σαφήνεια το γεγονός ότι τα εισβολικά είδη αποτελούν πλέον κορυφαίο πρόβλημα για τον αλιευτικό τομέα, επηρεάζοντας τη βιοποικιλότητα, την ασφάλεια της αλιείας και τη βιωσιμότητα των παράκτιων κοινοτήτων. Η ανάγκη για συντονισμένες πολιτικές, εφαρμοσμένη έρευνα και πρακτικές λύσεις που μπορούν να υιοθετηθούν άμεσα από τους αλιείς, αποτέλεσε κοινό σημείο αναφοράς όλων των συζητήσεων.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 03/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 03/02/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Αγιος Νικόλαος: Συναγερμός για φωτιά στον ΧΥΤΑ | +Video

03/02/2026

Αγιος Νικόλαος: Φωτιά εκδηλώθηκε σε νέο κύτταρο του ΧΥΤΑ | +Photos, Video

03/02/2026

Βαρύς οπλισμός και εκρηκτικά υλικά βρέθηκαν σε παλιό μαντρί κοντά στα Βορίζια

03/02/2026

Αγιος Νικόλαος: Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ελλιμενισμού για το έτος 2026

03/02/2026

Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου της Χερσαίας Ζώνης Αγίου Νικολάου

03/02/2026

Σταύρος Αρναουτάκης: «Με ενότητα, συνεργασία και συνέργεια διεκδικούμε πόρους και υλοποιούμε έργα για όλη την Κρήτη»

03/02/2026

Η κοπή της Βασιλόπιτας στο Επιμελητήριο Λασιθίου

03/02/2026

Υπογραφή σύμβασης για την αποπεράτωση του Κλειστού Γυμναστηρίου Τ-10 στον Άγιο Νικόλαο

03/02/2026

Αγιος Νικόλαος: Προχωράει η ανάπλαση της συνοικίας «Αράπικα» μετά από δεκαετίες αδράνειας

03/02/2026

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου βραβεύεται με την Πράσινη Σημαία των Οικολογικών Σχολείων

03/02/2026
Back to top button