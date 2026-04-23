Σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» στον Δήμο Αγίου Νικολάου

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 23 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 23/04/2026
Από τον Δήμο Αγίου Νικολάου γίνεται γνωστό ότι συνεχίζονται οι εγγραφές στο πρόγραμμα «Άθληση για Όλους».

Το πρόγραμμα «Άθληση για όλους» που υλοποιεί ο Δήμος Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θα συνεχιστεί μέχρι τέλος Ιουλίου και απευθύνεται σε όλους τους δημότες ανεξαρτήτως ηλικίας και φυσικής κατάστασης.

Ήδη λειτουργούν τμήματα στο Κ.Α.Π.Η Νεάπολης, στο Καλό Χωριό (κοινοτικό κατάστημα) και στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου ( Τρίτη – Τετάρτη – Παρασκευή) στους παρακάτω χώρους :

  • ΚΑΠΗ Νεάπολης –« Άσκηση κυρίως στην Τρίτη Ηλικία» (12:00 – 13:00) στην αίθουσα του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων
  • Καλό Χωριό κοινοτικό κατάστημα Πρόγραμμα Γενικής ενδυνάμωσης -Μυϊκής αντοχής (15:00-16:00)
  • Άγιος Νικόλαος αίθουσα 2ου Δημοτικού Σχολείου- 3ος όροφος (17:00-18:00) Τμήμα ενηλίκων 55 και άνω – ήπια άσκηση
  • Άγιος Νικόλαος αίθουσα 2ου Δημοτικού Σχολείου – 3ος όροφος (18:00 – 19:00) Τμήμα ενηλίκων μικρότερης ηλικίας (κάτω των 55 ετών) – πρόγραμμα πιο εντατικής άσκησης.

Υπεύθυνος εκγύμνασης είναι ο Στέφανος Τζανής (Γυμναστής- Προπονητής).

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των δημοτών, ο Δήμος Αγίου Νικολάου δίνει την δυνατότητα σε συμπολίτες που επιθυμούν να συμμετέχουν στα παραπάνω τμήματα να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους ηλεκτρονικά στο email του τμήματος αθλητισμού: sports@dimosagn.gr .

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής η προσκόμιση Ιατρική γνωμάτευση – βεβαίωσης από Ιατρό (Καρδιολόγο ή Παθολόγο ή Γενικής ιατρικής).

Ποσό μηνιαίας συμμετοχής : 20 ευρώ. Τα χρήματα θα κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό.

Τηλέφωνο πληροφοριών : 28410-89513

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου καλεί τους δημότες να εντάξουν την άσκηση στη ζωή τους τόσο για τη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας, όσο και για την διαμόρφωση ενός υγιούς τρόπου ζωής.

