CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι κτηνοτρόφοι στην Κρήτη

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 03/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 03/10/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προσανατολίζονται να προχωρήσουν οι κτηνοτρόφοι στο τέλος του Οκτωβρίου σε πανελλαδικό επίπεδο, με τη συμμετοχή και των Κρητικών.

Μάλιστα όπως έγινε γνωστό οι κινητοποιήσεις αναμένεται να γίνουν σε συνεννόηση με την Επιτροπή μπλόκων των αγροτών, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την δραματική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική κτηνοτροφία λόγω των ζωονόσων αλλά και των καθυστερήσεων στις πληρωμές.

ΧΡΥΣΟΣ

Τα παραπάνω ανακοίνωσαν σήμερα Πέμπτη στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που πραγματοποίησαν στα γραφεία του ΣΕΚ στην Αθήνα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας Δημήτρης Μόσχος και μέλη της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής οι οποίοι παρουσίασαν δραματικά στοιχεία για τη συρρίκνωση του κτηνοτροφικού κλάδου.

Στην πρωτεύουσα βρέθηκαν ο πρόεδρος του Συντονιστικού και των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, ο αντιπρόεδρος του κτηνοτροφικού συλλόγου Ανάστος Παρασύρης και το μέλος Γιάννης Καργάκης.

NOVA

Μάλιστα σε ό,τι αφορά την Κρήτη, είναι πιθανόν να υπαρξει συνάντηση τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να γίνει ένα συντονισμός των κκινήσεων σε τοπικό επίπεδο, αλλά και μια ευθυγράμμιση με τις πανελλαδικές κινήσεις που θα γίνουν.

Κραυγή αγωνίας

Οι κτηνοτρόφοι απευθύνουν για μια ακόμη φορά κραυγή αγωνίας, λέγοντας πως ο κλάδος βίσκεται σε αδιεξοδο.

«Ο βασικός πυλώνας της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα είναι η αιγοποβατοτροφία που απασχολεί τουλάχιστον το 70% των κτηνοτρόφων και πλήττεται σφοδρά. Βρισκόμαστε σε μια ιστορική στιγμή για την ελληνική αιγοπροβατοτροφία. Μέσα σε 1,5 με 2 χρόνια χάθηκαν περίπου 500.000 παραγωγικά ζώα από τις ζωονόσους, τις πυρκαγιές κλπ. Αν αναλογιστούμε ότι τα παραγωγικά ζώα είναι 6 εκατομμύρια στην Ελλάδα, έχει χαθεί το 10% του ζωικού κεφαλαίου» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μόσχος συμφωνα με την «Υπαιθρο».

Ο ίδιος επεσήμανε ότι οι κτηνοτρόφοι ζητούν άμεσα να γίνει ο εμβολιασμός των ζώων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς αλλά και μια σειρά μέτρων στήριξης του κλάδου που είναι σε οικονομική ασφυξία  και συγκεκριμένα την καταβολή άμεσα αποζημιώσεων για τις ζωοτροφές, των συνδεδεμένων  ενισχύσεων που οφείλονται από πέρυσι, ενισχύσεις για την προμήθεια απολυμαντικών μέσων, μηνιαίο επίδομα για τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα κοπάδια τους, ενισχύσεις για την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου κ.ά.

Μάλιστα ο κ. Μόσχος αποκάλυψε ότι το πρωτόκολλο για την αντιμετώπιση της ευλογιάς δεν τηρείται από πλευράς ΥΠΑΑΤ και των αρμόδιων υπηρεσιών, δίνοντας το ακόλουθο χαρακτηριστικό παράδειγμα: «υπάρχει μονάδα στην Ημαθία που έχει χτυπηθεί από την ευλογιά εδώ και ένα μήνα και ακόμα τα ζώα δεν έχουν θανατωθεί, κάτι που πρέπει να γίνει μέσα σε ένα 48ωρο» είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μόσχος έδωσε στοιχεία μεταξύ άλλων και για το βόειο κρέας επισημαίνοντας: «Ήταν επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια να μην στηριχθεί η ελληνική παραγωγή  βόειου κρέατος αλλά να στηρίξει την εισαγωγή ζώντων ζώων για πάχυνση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φύγει από το επάγγελμα το 6% των βοοτρόφων και κυρίως νέοι κτηνοτρόφοι. Η εξέλιξη αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει μια έλλειψη στο ελληνικό μοσχαρίσιο κρέας σε ποσοστό 10%. Το 90% από το κρέας που καταναλώνουμε στη χώρα μας  θα είναι εισαγωγής, ενώ αναμένονται νέες αυξήσεις στις τιμές στον καταναλωτή που θα φανούν περίπου σε ένα δίμηνο».

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Πηγή
Με πληροφορίες από newshub.gr
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 03/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 03/10/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Κοινό μέτωπο Δήμου Αγίου Νικολάου – ΕΣΔΑΚ για την αποκατάσταση των ζημιών από τη φωτιά και για τη βιωσιμότητα του ΧΥΤΑ

03/10/2025

Από το όραμα στην πράξη: Προς τη βιώσιμη λειτουργία Κέντρων Οικογενειακής Δικαιοσύνης

03/10/2025

Έγκριση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για τις προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000 της Κρήτης

02/10/2025
elmepa

Διεθνής διάκριση για το ΕΛΜΕΠΑ: 19 μέλη ΔΕΠ στη λίστα Stanford των κορυφαίων επιστημόνων

02/10/2025

Νίκος Ταχιάος: «Με ανοιχτά χαρτιά και διάθεση συναίνεσης για τα έργα στην Κρήτη»

02/10/2025

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης με το Προεδρείο του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών

02/10/2025

Επίσκεψη εργασίας στην Κρήτη του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών

02/10/2025

Η Κρήτη συμμετέχει στη διεθνή αναγνώριση της Γαστρονομίας ως Πολιτιστικής Κληρονομιάς

02/10/2025

Ενίσχυση 500 ευρώ για την προσέλκυση νέων γιατρών που επιθυμούν να εργαστούν στα Νοσοκομεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολης

02/10/2025

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου επιδοτεί το εισιτήριο για τη μετακίνηση των σπουδαστών προς το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

02/10/2025
Back to top button