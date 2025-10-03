Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι κτηνοτρόφοι στην Κρήτη

Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προσανατολίζονται να προχωρήσουν οι κτηνοτρόφοι στο τέλος του Οκτωβρίου σε πανελλαδικό επίπεδο, με τη συμμετοχή και των Κρητικών.

Μάλιστα όπως έγινε γνωστό οι κινητοποιήσεις αναμένεται να γίνουν σε συνεννόηση με την Επιτροπή μπλόκων των αγροτών, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την δραματική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική κτηνοτροφία λόγω των ζωονόσων αλλά και των καθυστερήσεων στις πληρωμές.

Τα παραπάνω ανακοίνωσαν σήμερα Πέμπτη στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που πραγματοποίησαν στα γραφεία του ΣΕΚ στην Αθήνα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας Δημήτρης Μόσχος και μέλη της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής οι οποίοι παρουσίασαν δραματικά στοιχεία για τη συρρίκνωση του κτηνοτροφικού κλάδου.

Στην πρωτεύουσα βρέθηκαν ο πρόεδρος του Συντονιστικού και των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, ο αντιπρόεδρος του κτηνοτροφικού συλλόγου Ανάστος Παρασύρης και το μέλος Γιάννης Καργάκης.

Μάλιστα σε ό,τι αφορά την Κρήτη, είναι πιθανόν να υπαρξει συνάντηση τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να γίνει ένα συντονισμός των κκινήσεων σε τοπικό επίπεδο, αλλά και μια ευθυγράμμιση με τις πανελλαδικές κινήσεις που θα γίνουν.

Κραυγή αγωνίας

Οι κτηνοτρόφοι απευθύνουν για μια ακόμη φορά κραυγή αγωνίας, λέγοντας πως ο κλάδος βίσκεται σε αδιεξοδο.

«Ο βασικός πυλώνας της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα είναι η αιγοποβατοτροφία που απασχολεί τουλάχιστον το 70% των κτηνοτρόφων και πλήττεται σφοδρά. Βρισκόμαστε σε μια ιστορική στιγμή για την ελληνική αιγοπροβατοτροφία. Μέσα σε 1,5 με 2 χρόνια χάθηκαν περίπου 500.000 παραγωγικά ζώα από τις ζωονόσους, τις πυρκαγιές κλπ. Αν αναλογιστούμε ότι τα παραγωγικά ζώα είναι 6 εκατομμύρια στην Ελλάδα, έχει χαθεί το 10% του ζωικού κεφαλαίου» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μόσχος συμφωνα με την «Υπαιθρο».

Ο ίδιος επεσήμανε ότι οι κτηνοτρόφοι ζητούν άμεσα να γίνει ο εμβολιασμός των ζώων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς αλλά και μια σειρά μέτρων στήριξης του κλάδου που είναι σε οικονομική ασφυξία και συγκεκριμένα την καταβολή άμεσα αποζημιώσεων για τις ζωοτροφές, των συνδεδεμένων ενισχύσεων που οφείλονται από πέρυσι, ενισχύσεις για την προμήθεια απολυμαντικών μέσων, μηνιαίο επίδομα για τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα κοπάδια τους, ενισχύσεις για την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου κ.ά.

Μάλιστα ο κ. Μόσχος αποκάλυψε ότι το πρωτόκολλο για την αντιμετώπιση της ευλογιάς δεν τηρείται από πλευράς ΥΠΑΑΤ και των αρμόδιων υπηρεσιών, δίνοντας το ακόλουθο χαρακτηριστικό παράδειγμα: «υπάρχει μονάδα στην Ημαθία που έχει χτυπηθεί από την ευλογιά εδώ και ένα μήνα και ακόμα τα ζώα δεν έχουν θανατωθεί, κάτι που πρέπει να γίνει μέσα σε ένα 48ωρο» είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μόσχος έδωσε στοιχεία μεταξύ άλλων και για το βόειο κρέας επισημαίνοντας: «Ήταν επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια να μην στηριχθεί η ελληνική παραγωγή βόειου κρέατος αλλά να στηρίξει την εισαγωγή ζώντων ζώων για πάχυνση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φύγει από το επάγγελμα το 6% των βοοτρόφων και κυρίως νέοι κτηνοτρόφοι. Η εξέλιξη αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει μια έλλειψη στο ελληνικό μοσχαρίσιο κρέας σε ποσοστό 10%. Το 90% από το κρέας που καταναλώνουμε στη χώρα μας θα είναι εισαγωγής, ενώ αναμένονται νέες αυξήσεις στις τιμές στον καταναλωτή που θα φανούν περίπου σε ένα δίμηνο».