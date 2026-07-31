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Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 31 Ιουλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 31/07/2026
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Σε κατάσταση μέγιστης επιχειρησιακής ετοιμότητας τίθενται όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας με απόφαση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, και κατόπιν συνεννόησης με τους περιφερειάρχες των περιοχών που αναμένεται να επηρεαστούν από τους πολύ ισχυρούς ανέμους.

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Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι πολύ ισχυροί έως και θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας, δυσχεραίνουν και σε αρκετές περιπτώσεις καθιστούν αδύνατη την επιχειρησιακή αξιοποίηση των εναέριων μέσων πυρόσβεσης, ενώ ταυτόχρονα δυσκολεύουν και το έργο των επίγειων δυνάμεων.

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Για τον λόγο αυτό, σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας τίθενται το Πυροσβεστικό Σώμα, οι περιφέρειες, οι δήμοι, οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα.

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Η απόφαση αφορά τις ακόλουθες περιφέρειες:

  • Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
  • Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)
  • Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
  • Βορείου Αιγαίου
  • Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)
  • Κρήτης
  • Δυτικής Ελλάδας
  • Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199 ή τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 31 Ιουλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 31/07/2026
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