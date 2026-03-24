Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μινώα Πεδιάδα μέχρι το 2026

24 Μαρτίου 2026
Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ενημερώνει τους δημότες ότι, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκολάου Παπαευσταθίου, παρατείνεται η κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, λόγω των συνεπειών του καταστροφικού σεισμού του 2021.

Η παράταση κρίνεται αναγκαία, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι που οδήγησαν στην αρχική κήρυξη, οι οποίοι σχετίζονται με τις συνέπειες της ισχυρής σεισμικής δόνησης της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, ενώ το έργο αποκατάστασης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Η ισχύς της παράτασης ορίζεται για έξι (6) μήνες, έως και την 1η Οκτωβρίου 2026.

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή συνεχίζει με συνέπεια τις προσπάθειες για την αποκατάσταση των ζημιών, την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών και τη στήριξη των πληγέντων, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και τις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας, παραμένοντας προσηλωμένη στην ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και στην επιστροφή της περιοχής σε πλήρη κανονικότητα.

Το επόμενο διάστημα μάλιστα, ο Δήμος θα επανεκκινήσει τις κατεδαφίσεις κόκκινων κτιρίων, αφού επανήλθε σε αυτόν η χρηματοδότηση ενώ οι σεισμόπληκτοι ιδιοκτήτες κίτρινων κτιρίων, χωρίς ζημιά στο φέροντα οργανισμό αλλά και κτιρίων που χαρακτηρίστηκαν πράσινα με ζημιές, θα πρέπει να προβούν σε αίτημα προς την ΤΑΕΦΚ (Κνωσσού 6, Ηράκλειο), εφόσον επιθυμούν να ενταχθούν στη διαδικασία αποζημίωσης ανά τετραγωνικό μέτρο.

Σχετικά άρθρα

Δήμος Αγίου Νικολάου: Καθαρίστε τα οικόπεδα ενόψει αντιπυρικής περιόδου

24 Μαρτίου 2026

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αγίου Νικολάου και του Πολυτεχνείου Κρήτης για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

24 Μαρτίου 2026

Εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου ΓΕΛ Αγίου Νικολάου στο νοσοκομείο Ρεθύμνου

24 Μαρτίου 2026

Η Κρήτη και η Ελλάδα στο επίκεντρο της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας για το νερό

24 Μαρτίου 2026

13.500 οδοντόβουρτσες διανέμει η Περιφέρεια Κρήτης στα παιδιά της Α’ και Β’ δημοτικού

23 Μαρτίου 2026

Δράσεις του Γυμνασίου Κριτσάς κατά της ενδοσχολικής βίας

23 Μαρτίου 2026

Η μόνιμη επίκληση της “επικοινωνιακής διαχείρισης” συνιστά πρακτική επικοινωνιακής εκμετάλλευσης και δείχνει ένδεια σχεδιασμού και επιχειρημάτων

23 Μαρτίου 2026

Αγιος Νικόλαος: Ενημερωτική εκδήλωση πρώτων βοηθειών για παιδιά και ενήλικες

23 Μαρτίου 2026

Κ. Σπυριδάκη: Αναφορά για την στελέχωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου

23 Μαρτίου 2026

Οι πολίτες περιμένουν έργο, όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και υποσχέσεις σε εμβρυακό στάδιο

23 Μαρτίου 2026
