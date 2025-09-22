CAFE MELI
Σε εξέλιξη το έργο δημιουργίας νέων και συντήρησης 70 παιδικών χαρών στο Δήμο Ηρακλείου

22/09/2025
Σε εξέλιξη βρίσκεται η δημιουργία νέων παιδικών χαρών στο 13ο, 54ο & 77ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η ανακατασκευή της παιδικής χαράς της πλατείας Νικαίας από την Αντιδημαρχία Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Ηρακλείου.

Πρόκειται για το έργο επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού παιδικών χαρών, στο πλαίσιο της σύμβασης που υπογράφτηκε από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό τον Ιούνιο του 2025, προϋπολογισμού 601.877,40 ευρώ με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου. Στις εργασίες προβλέπεται η ετήσια συντήρηση 70 παιδικών χαρών του Δήμου Ηρακλείου για καθεμιά από τις οποίες πραγματοποιείται οπτικός έλεγχος δύο φορές το μήνα και λειτουργικός έλεγχος μια φορά το μήνα, με στόχο τον εντοπισμό φθορών από τη χρήση, από τις καιρικές συνθήκες και άλλα, και την άμεση αντικατάσταση των φθαρμένων ανταλλακτικών.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, αναμένεται να αλλάξουν όψη ο αύλειος χώρος των Νηπιαγωγείων και στη συνέχεια η πλατεία Νικαίας, καθώς θα τοποθετηθούν νέα παιχνίδια που πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας. Μεταξύ άλλων, θα τοποθετηθούν κούνιες, πύργοι και σπιτάκια με τσουλήθρες, γέφυρες και τούνελ, περιστρεφόμενες λεκάνες, καθίσματα με ελατήρια, παγκάκια, φωτιστικά, ειδικά δάπεδα και περιφράξεις.

