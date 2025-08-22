CAFE MELI
Σε εξέλιξη στον Δήμο Αγίου Νικολάου παρεμβάσεις αναβάθμισης του δημοσίου χώρου

22/08/2025
Η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου συνεχίζoντας τις στοχευμένες παρεμβάσεις εντείνει τι προσπάθειες για τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του δημοσίου χώρου, με στόχο να βελτιώσει την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής ντόπιων κατοίκων και επισκεπτών του τόπου.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων εντός του αστικού ιστού, πραγματοποιήθηκε η αποκατάσταση των φθαρμένων-σπασμένων κυβόλιθων στο οδόστρωμα επί των οδών Κ. Σφακιανάκη, Κ. Κοζύρη και Μ. Μεταξάκη στον Άγιο Νικόλαο.

Παράλληλα, προκειμένου να διευκολυνθεί η καθημερινότητα και η προσβασιμότητα για τους συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα, έλαβαν χώρα εργασίες αποκατάστασης σε ράμπες ΑμεΑ σε πεζοδρόμια κεντρικών δρόμων του Αγίου Νικολάου, όπως στο χώρο της πτυσσόμενης εξέδρας του υπαίθριου θεάτρου στο παραθαλάσσιο δημοτικό ακίνητο του πρώην ΕΟΤ, είσοδος παλιού δημαρχείου κ.ά.

Επιπλέον, συνεχίζονται οι εργασίες και οι συντηρήσεις στον χώρο που θα στεγαστεί το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) στο ισόγειο του κτιρίου του παλαιού Δημαρχείου Αγίου Νικολάου.

Σε εξέλιξη είναι και οι εργασίες συντήρησης διαγραμμίσεων οδών (διαβάσεις πεζών, θέσεων ΑμεΑ, θέσεων φοροτεκφόρτωσης, κ.ά.) σε όλη την έκταση του Δήμου.

Όπως έχει ανακοινωθεί, πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης σε κεντρικές οδούς-αρτηρίες της πόλης, με στόχο την αποκατάσταση του οδοστρώματος, την εξασφάλιση της οδικής ασφάλειας αλλά και τη συνολική αισθητική αναβάθμιση στα εν λόγω σημεία.

Πραγματοποιήθηκαν επίσης καθαρισμοί οδών στον Άγιο Νικόλαο στο πλαίσιο πρόληψης εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Σημειώνεται και ότι στο επάνω Μιραμπέλλο, το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Αγίου Νικολάου αποκατάσταση του δημοτικού δρόμου στην περιοχή Νοφαλιά-Δίλακος, που αποτελούσε χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας.

Στο πεδίο των αθλητικών εγκαταστάσεων, πραγματοποιείται, για πρώτη φορά, αντικατάσταση των πυλώνων φωτισμού στο Δημοτικό Κολυμβητήριο οι οποίοι δεν πληρούσαν πλέον τους κανόνες ασφαλείας και κινδύνευαν με πτώση τμημάτων τους.

Στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Αμμούδας όπου προπονούνται οι Ακαδημίες της ομάδας του Α.Ο.Α.Ν. ο Δήμος θα πραγματοποιήσει τοποθέτηση νέων πυλώνων φωτισμού.

