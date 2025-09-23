Σε ετοιμότητα ο τομέας αντιπλημμυρικής προστασίας του Δήμου Ηρακλείου | +Video

Με στόχο το σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη χειμερινή περίοδο 2025-2026, συνεδρίασε το Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) του Δήμου Ηρακλείου με τη συμμετοχή του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας Μανόλη Χαιρέτη την Τρίτη 23/9 στη Λότζια.

Στη διευρυμένη συνεδρίαση εξετάστηκαν τα δεδομένα και η εμπειρία που αποκτήθηκε από την προηγούμενη χειμερινή περίοδο, η ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων του Δήμου καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται με στόχο την αντιπλημμυρική θωράκιση. Θέματα συζήτησης αποτέλεσαν μεταξύ άλλων το ζήτημα διαχείρισης των λεγόμενων ιρλανδικών διαβάσεων σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων, ο καθαρισμός των φρεατίων απορροής ομβρίων υδάτων που έχει ξεκινήσει τις τελευταίες εβδομάδες και θα συνεχίζεται όλο το χειμώνα από τη ΔΕΥΑΗ, ο καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών από την Περιφέρεια Κρήτης καθώς και ζητήματα συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των Υπηρεσιών στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας Μανόλης Χαιρέτης «Παρόλο που η αντιπυρική περίοδος δεν έχει λήξει ακόμα και είμαστε σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, μπαίνουμε και στην προετοιμασία για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινόμενων. Εξετάζουμε τί προληπτικά μέτρα μπορούμε να έχουμε σε επίπεδο Δήμου, τί διοικητικά μέτρα, τί νέες τεχνολογίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερη ενημέρωση και εκπαίδευση για τους πολίτες. Η κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν είναι πλέον μόνο ένας κίνδυνος, είναι κάτι που συμβαίνει συχνά. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει ξεκινήσει ήδη τον καθαρισμό των φρεατίων και σχαρών απορροής ομβρίων που γίνεται κάθε χρόνο από τη ΔΕΥΑΗ και έχουμε κάνει μια πρώτη αυτοψία στις ιρλανδικές διαβάσεις. Οι δύο που βρίσκονται στα ανατολικά και η μία που βρίσκεται στα δυτικά είναι οι πιο επικίνδυνες. Είναι σε καλή κατάσταση, έχει μπει η σήμανση που απαιτεί η νομοθεσία και έχουν μπει σταθμομετρητές οπότε μπορούμε με ευκολότερο τρόπο από ότι παλιότερα να αποφασίσουμε αν πρέπει να κλείσουν ή όχι. Ότι άλλο χρειαστεί θα είμαστε παρόντες».

Σημειώνεται ότι τα μέλη του (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) του Δήμου Ηρακλείου, τα οποία επικαιροποίηθηκαν με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής και με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τον Φεβρουάριο του 2025 με στόχο την ενίσχυση του τομέα της Πολιτικής Προστασίας, είναι ο Πρόεδρος του Οργάνου και Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, οι Αντιδήμαρχοι Μανόλης Χαιρέτης και Γιώργος Καραντινός, Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι των φορέων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, της Περιφέρειας Κρήτης, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου, του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, της πρώην ΣΕΑΠ Ηράκλειου, της Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου, της ΔΕΥΑΗ, της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας, του ΕΚΑΒ Ηρακλείου, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δ. Ηρακλείου, της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας Δ. Ηρακλείου, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της ΕΤΒΑ και εκπρόσωποι των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας. Το παρόν έδωσαν επίσης Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων και εκπρόσωπος της ΕΤΒΑ-ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου.