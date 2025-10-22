Σε διαβούλευση εκ νέου η Ίδρυση Σχολής Τουρισμού στο Ρέθυμνο

Τέθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης του πρύτανη Γ. Κοντάκη, της υπουργού Παιδείας Σ. Ζαχαράκη και του υπουργού Γ. Κεφαλογιάννη. Εξετάζεται ακόμα και η υποβολή αιτήματος για ίδρυση και λειτουργία Τμήματος ΤΕΦΑΑ (Φυσικής Αγωγής) και Φυσικοθεραπείας.

Στο τραπέζι της συζήτησης τίθεται ξανά η ίδρυση και λειτουργία Σχολής Τουρισμού στο Ρέθυμνο. Μια συζήτηση που έχει περάσει από σαράντα κύματα δίχως μέχρι σήμερα αποτελέσματα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες των Ρεθεμνιώτικων Νέων, επανέρχεται στην επικαιρότητα και μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση και θέρμη μιας και το θέμα αυτό αποτέλεσε βασικό αντικείμενο της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο μεταξύ της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, του πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γιώργου Κοντάκη, παρόντος του υπουργού Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες των «Ρ.Ν.» ο σχεδιασμός αφορά στην ίδρυση Σχολής Τουρισμού στην οποία θα ενσωματωθεί το τμήμα Οικονομικών Επιστημών που σήμερα είναι στην ομπρέλα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και ένα νεοϊδρυθέν τμήμα Τουρισμού και Φιλοξενίας -δεν είναι ακόμα γνωστός ο ακριβής του τίτλος.

Παράλληλα στο τραπέζι της συζήτησης ύστερα από πρόταση του αντιδημάρχου Αθλητισμού Ν. Προβιά σε συνεννόηση με τον δήμαρχο Γ. Μαρινάκη, είναι και η ίδρυση και λειτουργία μιας ακόμα Σχολής η οποία θα περιλαμβάνει δυο τμήματα: ένα τμήμα ΤΕΦΑΑ (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού) και ένα τμήμα Φυσικοθεραπείας.

Πρόκειται για δυο τμήματα με αυξημένη ζήτηση που δεν υπάρχουν στο νησί, ενώ οι υφιστάμενες αθλητικές υποδομές αλλά και αυτές που σχεδιάζονται στο Ρέθυμνο δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και λειτουργία των τμημάτων αυτών στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες πολύ σύντομα και πριν το τέλος του έτους το υπουργείο Παιδείας θα καταθέσει σχετικό αίτημα προς το Πανεπιστήμιο Κρήτης για την ίδρυση και λειτουργία των δυο Σχολών.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης καλείται να λάβει απόφαση και στη συνέχεια το σχετικό αίτημα κατατίθεται στην ΕΘΑΑΕ (Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης) που θα είναι εκείνη που θα ανάψει ή όχι το πράσινο φως.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό οι δυο σχολές εφόσον ιδρυθούν θα στεγαστούν στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης Γάλλου.

Σημειώνεται ότι η ίδρυση Σχολών προϋποθέτει και νέα μέλη ΔΕΠ οπότε χρειάζεται χρόνος για τον διορισμό τους.

Πάντως εδώ και αρκετά χρόνια η ίδρυση της σχολής Τουρισμού στο Ρέθυμνο κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι – συν τοις άλλοις – το τουριστικό προϊόν μετεξελίσσεται, δημιουργώντας την ανάγκη να πλαισιωθεί από ικανά και εξειδικευμένα στελέχη με στόχευση στο μέλλον.