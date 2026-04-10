Σε χρήση δυο νέες δημόσιες τουαλέτες στο κέντρο του Ηρακλείου

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 10 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 10/04/2026
Δυο νέες δημόσιες τουαλέτες ανδρών, γυναικών και Ατόμων με Αναπηρία παραδίδονται σε χρήση στο κέντρο της πόλης από τις 10/4, έπειτα από τις απαραίτητες εργασίες που έγιναν από την Τεχνική Υπηρεσία, στο πάρκο Δ. Θεοτοκόπουλου (νέα κατασκευή) και στην Καινούργια Πόρτα.

Οι δυο νέες δημόσιες τουαλέτες προστίθενται στις δυο που ήδη λειτουργούν, στην Πλατεία Κορνάρου με την φροντίδα της ΔΕΠΑΝΑΛ, καθώς και στην οδό Θησέως.

Το επόμενο διάστημα, με την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών που θα εκτελεστούν από την Τεχνική Υπηρεσία, θα παραδοθούν σε χρήση τέσσερις ακόμη δημόσιες τουαλέτες: Στην Λ. Πλαστήρα (δυτικά από το Κομμένο Μπεντένι), στην Πλατεία Ελευθερίας (εντός της πύλης Αγίου Γεωργίου), στην Πλατεία Αγίας Αικατερίνης και στο πάρκο Γεωργιάδη. Επίσης, ολοκληρώνεται η κατασκευή μιας ακόμη νέας δημόσιας τουαλέτας στην Λ. Πλαστήρα, δίπλα από τη Στοά Μακάσι για την κάλυψη και των αναγκών του χώρου όπου δημιουργείται η Μόνιμη Έκθεση Ενθυμημάτων Εθνικής Αντίστασης.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών και την παράδοση σε χρήση όλων των χώρων, στην περιοχή εντός των Ενετικών Τειχών θα λειτουργούν συνολικά εννέα δημόσιες τουαλέτες προσβάσιμες και σε ΑμεΑ, υλοποιώντας τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για κάλυψη μιας σημαντικής ανάγκης των κατοίκων και των επισκεπτών του Ηρακλείου.

