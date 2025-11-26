CAFE MELI
Santa Run Elounda 2025 – Τρέχουμε, προσφέρουμε, γιορτάζουμε – Εσείς δηλώσατε συμμετοχή;

26/11/2025
Η πιο γιορτινή και συγκινητική δράση του Δεκεμβρίου έρχεται στην Ελούντα!
Το Santa Run Elounda 2025 έρχεται στις 7 Δεκεμβρίου και σας καλεί να γίνετε μέρος μιας γιορτής προσφοράς, χαράς και… τρεξίματος με στολή Άγιου Βασίλη!

Γιατί να συμμετάσχω;

Το Santa Run δεν είναι αγώνας ταχύτητας. Είναι μια χαρούμενη, εορταστική πορεία, όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας φορούν τις στολές τους και τρέχουν ή περπατούν στους δρόμους της Ελούντας, ενισχύοντας έναν φιλανθρωπικό σκοπό.

Όλα τα έσοδα από τις συμμετοχές φέτος θα διατεθούν στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου, στηρίζοντας τα παιδιά και το σημαντικό έργο που επιτελείται εκεί.

Πώς συμμετέχω;

Η διαδικασία είναι απλή και γίνεται σε 5 εύκολα βήματα:

1️⃣ Συμπληρώνετε τη [φόρμα συμμετοχής]
2️⃣ Επιλέγετε τη διαδρομή σας (1km ή 5km)
3️⃣ Καταθέτετε το ποσό συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό
4️⃣ Στέλνετε το αποδεικτικό στο email
5️⃣ Ετοιμάζεστε για τη μεγάλη μέρα!

Email: santarunelounda@gmail.com
Τράπεζα: Eurobank | IBAN: GR0902601690000550201526656
Δικαιούχος: Αθλητικός Όμιλος «Κόρφος Ελούντας»
Θέμα email: Το ονοματεπώνυμό σας

Εναλλακτικά, μπορείτε να πληρώσετε με μετρητά στο κατάστημα Tech Hub στην Ελούντα.

Διαδρομές

  • 1km – Ιδανική για παιδιά, οικογένειες και όσους θέλουν να συμμετέχουν χωρίς πίεση.

  • 5km – Για όσους θέλουν μια μεγαλύτερη Santa πρόκληση με γιορτινή διάθεση!

Μπορείτε να δείτε τις διαδρομές αναλυτικά στο BIO του Instagram ή στην περιγραφή των σχετικών posts.

Τρέχουμε για το καλό

Το Santa Run Elounda είναι πολλά περισσότερα από ένα event:
Είναι ενσυναίσθηση, γιορτή, συμμετοχή, κοινότητα. Είναι η ευκαιρία να προσφέρουμε όλοι μαζί  φορώντας… σκούφο και χαμόγελο!

Save the Date: 7 Δεκεμβρίου 2025
Τοποθεσία: Ελούντα

Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε τον επίσημο λογαριασμό στο Instagram για ενημερώσεις, countdown και φωτογραφίες από προηγούμενες διοργανώσεις!

