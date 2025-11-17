Σάκης Αρναούτογλου προς Κομισιόν: Γιατί η σεισμόπληκτη Κρήτη έμεινε εκτός «Εξοικονομώ 2025» και RePowerEU;

Με γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου θέτει ζήτημα άνισης μεταχείρισης και παραβίασης της αρχής της εδαφικής συνοχής, αναφορικά με τη μη ένταξη των σεισμόπληκτων περιοχών της Κρήτης στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ 2025” και στα εργαλεία στήριξης του RePowerEU.

Ο κ. Αρναούτογλου υπογραμμίζει ότι, παρά τον καταστροφικό σεισμό του 2021 και την παρέλευση τριών ετών, η αποκατάσταση παραμένει στάσιμη:

κάτοικοι συνεχίζουν να διαμένουν σε ακατάλληλα κτίρια,

οι εγκρίσεις στεγαστικών φακέλων κινούνται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα,

η επιδότηση ενοικίου καταβάλλεται με καθυστέρηση έως 15 μηνών,

κατεδαφίσεις ετοιμόρροπων κτιρίων δεν έχουν ολοκληρωθεί,

ενώ σεισμόπληκτες οικογένειες απειλούνται με κατασχετήρια και πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας.

Την ίδια ώρα, σε άλλες Ελληνικές περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές εφαρμόστηκαν ειδικά μέτρα ανακούφισης και ενεργειακής αναβάθμισης—κάτι που δεν συνέβη για την Κρήτη, παρά το εύρος και τη σοβαρότητα των ζημιών.

Με την ερώτησή του, ο ευρωβουλευτής ζητά από την Κομισιόν:

Να αποσαφηνίσει αν ο αποκλεισμός της Κρήτης από τα προγράμματα συνάδει με το άρθρο 174 ΣΛΕΕ και την αρχή της εδαφικής συνοχής,

Να διερευνήσει γιατί η Ελλάδα δεν ενέταξε τις σεισμόπληκτες περιοχές στα εργαλεία στήριξης που δόθηκαν αλλού,

Να εξετάσει την ανάγκη άμεσης παρέμβασης ώστε η Κρήτη να αποκτήσει πρόσβαση στα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία αποκατάστασης και ενεργειακής αναβάθμισης.

«Δεν μπορεί μια από τις πλέον πληγείσες περιοχές της χώρας να μένει εκτός ευρωπαϊκών εργαλείων στήριξης. Η Κρήτη δικαιούται ίση μεταχείριση και ουσιαστικές λύσεις – όχι άλλες καθυστερήσεις», τονίζει ο Έλληνας Ευρωβουλευτής.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Θέμα: Μη ένταξη των σεισμόπληκτων περιοχών της Κρήτης στο “Εξοικονομώ 2025” και στα μέτρα του RePowerEU

Ο σεισμός της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Π.Ε. Ηρακλείου προκάλεσε μεγάλες καταστροφές, αφήνοντας πίσω του εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και υποδομές. Παρά την παρέλευση τριών ετών, η αποκατάσταση προχωρά με αργούς ρυθμούς: κάτοικοι εξακολουθούν να διαμένουν σε ακατάλληλα κτίρια, οι εγκρίσεις στεγαστικών φακέλων παραμένουν ελάχιστες, η επιδότηση ενοικίου καθυστερεί έως και 15 μήνες, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι κατεδαφίσεις ετοιμόρροπων κτιρίων, ενώ έχουν επιδοθεί κατασχετήρια και πραγματοποιούνται πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας.

Την ίδια στιγμή, οι σεισμόπληκτες περιοχές δεν έχουν ενταχθεί ούτε στο “Εξοικονομώ 2025” ούτε στα εργαλεία του RePowerEU, σε αντίθεση με άλλες πληγείσες περιοχές της Ελλάδας που έλαβαν ειδικά μέτρα στήριξης. Η άνιση αυτή μεταχείριση εγείρει σοβαρό ζήτημα συμβατότητας με την αρχή της εδαφικής συνοχής του άρθρου 174 ΣΛΕΕ και με την υποχρέωση ίσης πρόσβασης των πολιτών σε μέτρα αποκατάστασης φυσικών καταστροφών.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Συνάδει ο αποκλεισμός των σεισμόπληκτων περιοχών της Κρήτης από το “Εξοικονομώ 2025” και τα μέτρα του RePowerEU με την αρχή της εδαφικής συνοχής και την ίση μεταχείριση;

Θα διερευνήσει τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα δεν τις ενέταξε στα μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης που δόθηκαν σε άλλες πληγείσες περιοχές με αντίστοιχες φυσικές καταστροφές;

Προτίθεται να ζητήσει από την Ελλάδα άμεσα διορθωτικά μέτρα ώστε οι σεισμόπληκτες περιοχές της Κρήτης να ενταχθούν στα κατάλληλα προγράμματα αποκατάστασης και ενεργειακής αναβάθμισης;