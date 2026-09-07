Σ. Αρναουτάκης στην 90ή ΔΕΘ: «Η νησιωτικότητα δεν είναι αδυναμία» | +Video

Το μήνυμα ότι η νησιωτικότητα δεν αποτελεί αδυναμία, αλλά το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα, την ίδια την ταυτότητα και τη φύση της Ελλάδας, έστειλε από τη Θεσσαλονίκη ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Μιλώντας την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης έθεσε ως βασική πολιτική αρχή ότι ο τόπος κατοικίας δεν πρέπει να δημιουργεί πολίτες δύο ταχυτήτων. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης συμμετείχε στην κεντρική εκδήλωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τα προγράμματα Interreg 2021-2027, στην οποία απηύθυνε χαιρετισμό ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ενώ συμμετείχαν η Γενική Γραμματέας ΕΣΠΑ Βασιλική Παντελοπούλου και η εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαρία Σιόλιου.

Στο θεματικό τραπέζι με αντικείμενο την Κοινωνική Συνοχή, ο Σταύρος Αρναουτάκης τόνισε πως η περιφερειακή ανάπτυξη οφείλει να στηρίζεται στην εφαρμογή της ρήτρας νησιωτικότητας, μετατρέποντας τη γεωγραφική απομόνωση από μειονέκτημα σε πεδίο ευκαιριών.

Έργα και δράσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Περιφερειάρχης στο πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Κύπρος, το οποίο χαρακτήρισε ως ένα πραγματικό «εργαστήριο» νησιωτικών πολιτικών «που μας φέρνει πιο κοντά» ενώ αναφέρθηκε και στην πολιτική κοινωνικής συνοχής που είναι κρίσιμη για την τοπική ανάπτυξη.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης υπογράμμισε πως η Πολιτική Συνοχής δεν αποτελεί μόνο νούμερα στον προϋπολογισμό, σημειώνοντας πως η επιτυχία των αναπτυξιακών προγραμμάτων κρίνεται από τη μετατροπή τους σε ουσιαστικό κοινωνικό όφελος. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η συνοχή αποκτά νόημα όταν σημαίνει ίσες ευκαιρίες στην πράξη, μια ισχυρή τοπική οικονομία και την απόλυτη προστασία του μέλλοντός μας. «Έχουμε παραδείγματα που μέσα από τις δράσεις και τα χρηματοδοτικά προγράμματα κοινωνικής συνοχής συνδυάζουμε δράσεις και έργα πολιτικής συνοχής υπέρ των πολιτών και ειδικά των Ατόμων με Αναπηρία. Ως Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζουμε να στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που θα έχει όφελος στο κάθε χωριό, στην κάθε πόλη για τους ανθρώπους με αναπηρία και την κοινωνία συνολικά», σημείωσε.