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Ρινγκ το Αστυνομικό Τμήμα στο Αρκαλοχώρι για ένα παρκάρισμα!

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 18 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 18/09/2026
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Φωτογραφία αρχείου
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Επεισοδιακή εξέλιξη είχε έλεγχος για παράνομη στάθμευση στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου, καθώς ένας κτηνοτρόφος και ένας αστυνομικός κατέληξαν να αλληλομηνυθούν και να συλληφθούν μετά από ένταση που σημειώθηκε μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα.

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Ολα ξεκίνησαν όταν ο κτηνοτρόφος είχε αφήσει το αυτοκίνητό του σταθμευμένο στη μέση του δρόμου προκειμένου να μεταβεί σε τράπεζα Αστυνομικοί του Α.Τ. Μινώα – Πεδιάδας του ζήτησαν να απομακρύνει το όχημα, προκειμένου να μην του βεβαιώσουν παράβαση.

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Η παρατήρηση, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, προκάλεσε την αντίδραση του οδηγού. Οι αστυνομικοί, βλέποντας την επιθετική στάση του, αποφάσισαν τελικά να τον οδηγήσουν στο Τμήμα και να του βεβαιώσουν τις προβλεπόμενες παραβάσεις.

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Τα πράγματα φέρεται να ξέφυγαν από τον έλεγχο μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Αρκαλοχωρίου. Ο κτηνοτρόφος φέρεται να αντέδρασε στην προσαγωγή του και, σύμφωνα με τις καταγγελίες, άρχισε να βρίζει, να απειλεί και να κλωτσά. Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν και, κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, ο άνδρας φέρεται να έπεσε στο έδαφος και να τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου τραυματίστηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και ένας αστυνομικός στο χέρι.

Μετά το περιστατικό, υποβλήθηκαν εκατέρωθεν μηνύσεις και συνελήφθησαν τόσο ο κτηνοτρόφος όσο και ο αστυνομικός. Με εισαγγελική εντολή κρατήθηκαν αμφότεροι και οδηγήθηκαν ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών.

Στη συνέχεια παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο, ωστόσο η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τις 28 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να διαβιβαστούν και οι ιατροδικαστικές εκθέσεις.

Ο κτηνοτρόφος από την πλευρά του κατηγορεί τον αστυνομικό ότι τον χτύπησε στο κεφάλι. Σε βάρος του κτηνοτρόφου η δικογραφία αφορά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα αδικήματα της διατάραξης υπηρεσιακής ειρήνης, απειλής, εξύβρισης, αντίστασης και σωματικής βλάβης.

Ο κτηνοτρόφος διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου χρειάστηκε να του γίνουν ράμματα, ενώ αναμένεται να εξεταστεί και ο αστυνομικός από ιατροδικαστή.

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Πηγή
Με πληροφορίες από Cretalive
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 18 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 18/09/2026
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