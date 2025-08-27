CAFE MELI
Ρέθυμνο: Συνελήφθησαν 5 άτομα για όπλα, ναρκωτικά ουσιών και για παραχάραξη νομισμάτων

27/08/2025
Συνελήφθησαν χθες (26.08.2025) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνης, δύο 24χρονοι (ημεδαπός και αλλοδαπός) κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα του Νόμου περί όπλων, περί ναρκωτικών ουσιών και για παραχάραξη νομισμάτων και άλλων υλικών πληρωμής. Επιπλέον συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί ηλικίας 20, 23 και 21 ετών για παραβάσεις Ν. περί Ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνου για την πρόληψη και καταστολή έκνομων ενεργειών, από αστυνομικούς του Τμήματος  Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης χθες (27.08.2025) το πρωί πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα (τρεις ημεδαποί και αλλοδαπός).

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης ενώ στην κατοχή του 24χρονου αλλοδαπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δώδεκα (12) χαρτονομίσματα των (20) ευρώ έκαστο, τα οποία ήταν καταφανώς πλαστά. Από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση προέκυψε ότι τα πλαστά  χαρτονομίσματα τα προμηθεύτηκε από 24χρονο ημεδαπό έναντι του χρηματικού ποσού των (120) ευρώ, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη ενώ σε έρευνα στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε γεμιστήρας.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

