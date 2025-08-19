CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Ρέθυμνο: Συνελήφθη για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντοπίστηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 45 δενδρύλλια κάνναβης - Επιπλέον κατασχέθηκαν 2 χειροβομβίδες

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 19/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 19/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, και ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, σήμερα (19.08.2025) πρωινές ώρες οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας 47χρονου ημεδαπού μία φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης στην οποία καλλιεργούνταν συνολικά σαράντα πέντε (45) δενδρύλλια κάνναβης, ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης ύψους έως τρία (3) μέτρα, τα οποία αφού εκριζώθηκαν στη συνέχεια κατασχέθηκαν και συνελήφθη ο ημεδαπός.

ΧΡΥΣΟΣ

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν  δύο (2) χειροβομβίδες και επιπλέον μία συσκευή κινητού τηλεφώνου.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

NOVA

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 19/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 19/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

kadoi anakykloshs

Επαναλειτουργεί από την Τετάρτη 20/8 το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου

19/08/2025
toplou

Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει την πρωτοποριακή δράση «Εικονογραφία 2.0» στη Μονή Τοπλού

19/08/2025
hotel

Χανιά: Μαζικές αποχωρήσεις Ελλήνων εργαζομένων από ξενοδοχεία και απασχόληση αλλοδαπών με μηδενικούς ελέγχους | +Video

19/08/2025

Δήλωση Γ.Φιλιππάκη με αφορμή τον συνεχιζόμενο κατήφορο της δημοτικής αρχής Αγίου Νικολάου

19/08/2025

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης – Πέμπτη 21 Αυγούστου | Τα θέματα

19/08/2025
amea beach

Χερσόνησος: Νέα συστήματα πρόσβασης ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου

19/08/2025

«Συνεργασία Δημοτών»: Θεσμική τάξη και δημοκρατική λειτουργία της Δημοτικής Αρχής Αγίου Νικολάου

19/08/2025
voak

Σε φάση κρίσιμων αποφάσεων – Πώς θα ανάψει πράσινο φως στην Κρήτη για τον ΒΟΑΚ

19/08/2025

Αγιος Νικόλαος: Ανακοινώσεις του Συνδυασμού «στην Πράξη»

19/08/2025

Τοποθέτηση Θωμά Χαριτάκη για την επαναφορά του παραλιακού σε διπλής κυκλοφορίας

19/08/2025
Back to top button