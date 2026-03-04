CAFE MELI
Ρέθυμνο: Σε λειτουργία 4 απολυμαντικοί σταθμοί οχημάτων για την ευλογιά των προβάτων

Photo of Media+ Media+ Send an email 4 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 04/03/2026
Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής ΠΕ Ρεθύμνου ενημερώνει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (κτηνοτρόφοι, μεταφορείς ζώντων ζώων, μεταφορείς ζωοτροφών, μεταφορείς νωπού γάλακτος από εκτροφές) ότι στο πλαίσιο της πρόληψης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων και της ενίσχυσης της βιοασφάλειας, από 3-3-2026 λειτουργούν, στο Νομό Ρεθύμνου, 4 απολυμαντικοί σταθμοί οχημάτων μεταφοράς ζώντων ζώων, ζωοτροφών και γάλακτος στα παρακάτω σημεία:

  • Σταθμός στα Τρία Μοναστήρια (απέναντι από το βενζινάδικο της SHELL)
  • Σταθμός Περάματος Μυλοποτάμου (Χουμεριανή διακλάδωση – πάρκινγκ κέντρου Μανούσος)
  • Σταθμός Αμαριώτικο
  • Σταθμός Ανωγείων (Θέση Ζερβού, άγαλμα Νιώτη

Η λειτουργία των σταθμών θα είναι από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από 7.00 πμ έως και 14.00 μμ.

Η διέλευση των παραπάνω οχημάτων από αυτούς τους σταθμούς, θα γίνεται για την απολύμανσή τους και τη λήψη βεβαίωσης απολύμανσης, η οποία θα ζητείται στον τόπο προορισμού και κατά τους ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές.

