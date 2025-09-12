Ρέθυμνο: Ρεκόρ επισκεψιμότητας στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι

Πάνω από 100.000 άτομα επισκέφτηκαν Από τον Μάιο μέχρι και τον Αύγουστο το Κουρταλιώτικο Φαράγγι, το οποίο πλέον λειτουργεί υπό νέο καθεστώς. Αυτή τη χρονιά, δρομολογήθηκε ένα νέο, οργανωμένο μοντέλο λειτουργίας, με στόχο τη διασφάλιση της εμπειρίας των επισκεπτών και την ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, θεσπίστηκε η είσοδος με έκδοση εισιτηρίου, προκειμένου τα έσοδα να αξιοποιούνται για τη βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και για τη χρηματοδότηση δράσεων διατήρησης της βιοποικιλότητας. Τα προηγούμενα χρόνια, η πολύ μεγάλη και άναρχη επισκεψιμότητα είχε οδηγήσει στην υποβάθμιση του υγροτόπου, στην αλλοίωση του φυσικού τοπίου και της βιοποικιλότητας, στη συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων απορριμμάτων και σε αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων και πυρκαγιών.

«Το νέο μοντέλο διαχείρισης του Φαραγγιού του Κουρταλιώτη αποδεικνύεται ήδη ιδιαίτερα επιτυχημένο. Η θεσμοθέτηση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και η εφαρμογή ενός θεσμικού πλαισίου μάς επιτρέπει για πρώτη φορά να διαχειριζόμαστε οργανωμένα τη ροή των επισκεπτών, να προστατεύουμε αποτελεσματικά το μοναδικό φυσικό περιβάλλον και να εξασφαλίζουμε πόρους για τη συντήρηση και ανάδειξη των υποδομών.

Η πρώτη αποτίμηση λοιπόν, του νέου μοντέλου είναι απολύτως θετική και αυτό οφείλετε και στην εξαιρετική συνεργασία μας με το ΥΠΕΝ και τον ΟΦΥΠΕΚΑ, την Πρόεδρο κα Μαρία Παπαδοπούλου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κώστα Τριάντη, με τους οποίους καταφέραμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα. Η επισκεψιμότητα είναι τεράστια και διαρκώς αυξανόμενη, γεγονός που επιβεβαιώνει την ανάγκη ύπαρξης οργανωμένης πρόσβασης και σύγχρονων κανόνων πρόσβασης σε ένα τόσο σημαντικό φυσικό τοπόσημο.

Με τη θέσπιση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, πετύχαμε έναν διπλό στόχο: από τη μία πλευρά, διασφαλίζουμε την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, και από την άλλη, δημιουργούμε τις βάσεις για μια βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη με άμεσο όφελος για την τοπική κοινωνία. Συνεχίζουμε, με συνέπεια και όραμα, να εργαζόμαστε για την αξιοποίηση του φυσικού μας πλούτου, με σεβασμό στο περιβάλλον και με όρους βιώσιμης ανάπτυξης», ανέφερε σε δήλωσή του ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, κ. Γιάννης Ταταράκης.

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΦΥΠΕΚΑ, Κώστα Τριάντη, το Κουρταλιώτικο Φαράγγι μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα προστασίας και ανάδειξης του φυσικού μας περιβάλλοντος, αλλά και τοπικής ανάπτυξης. «Θέλω να πιστεύω πως και άλλες περιοχές θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του. Η μέχρι σήμερα λειτουργία Κουρταλιώτικου είναι πραγματικά ενθαρρυντική και συνεχίζουμε με τον Δήμαρχο κ. Ταταράκη και στην υλοποίηση νέων δράσεων», ανέφερε ο κ. Τριάντης.