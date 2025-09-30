CAFE MELI
Γρηγόρης

ΚΡΗΤΗ

Ρέθυμνο: Περισσότεροι από 80 φοιτητές Erasmus+ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ανάγνωση ενός λεπτού
Στις 22 Σεπτεμβρίου 2025, περισσότεροι από 80 Erasmus+ φοιτητές εντός και εκτός Ευρώπης συγκεντρώθηκαν στη Φιλοσοφική Σχολή, στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και στη Σχολή Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, για να ξεκινήσουν τις σπουδές και την πρακτική τους άσκηση.

Η Αντιπρύτανης Ανάπτυξης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας καλωσόρισε θερμά τους νέους φοιτητές που επέλεξαν το Πανεπιστήμιο Κρήτης ως τον ακαδημαϊκό τους προορισμό. Στην ομιλία της, έκανε αναφορά στην αρχαία ελληνική λέξη «νόστος», που σημαίνει «επιστροφή στην πατρίδα». Παρότι η λέξη χρησιμοποιείται παραδοσιακά για να εκφράσει τον πόθο της επιστροφής στην πατρίδα, η ίδια πρότεινε ότι μπορεί να αποτυπώνει και την επιθυμία επιστροφής σε έναν τόπο προσωπικής ανάπτυξης – όπως είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Εκπρόσωποι από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, το Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, καθώς και φοιτητικές ομάδες — όπως το ESN UoC, η Ομάδα Ρητορικής (Debate), η Ομάδα ΨΥΧΟΡΑΜΑ και η εθελοντική ομάδα «Νοιάζομαι & Δρω» — πρόσφεραν χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές για την καθημερινή ζωή στο Ρέθυμνο, βοηθώντας τους φοιτητές να αισθανθούν ευπρόσδεκτοι και ότι βρίσκονται σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον.

Ανάγνωση ενός λεπτού
